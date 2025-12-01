Йълдъз Ибрахимова беше удостоена с почетен плакет от Джаз фестивала в Анкара

Обичаната от поколения в България и Турция джаз певица Йълдъз Ибрахимова беше удостоена с почетен плакет при закриването на 29-ото издание на Джаз фестивала в Анкара. Той беше връчен в присъствието на организаторите на фестивала и ръководството на Средноизточния технически университет (ODTÜ) в Анкара, където преподава, за приноса ѝ към джаз музиката и подготовката на десетки музиканти.

Студентите на джаз певицата ѝ благодариха не само за таланта и професионализма, но и за увлекателните истории, които съпътстват уроците в университета. Тя самата заяви, че най-важното за нея е те да осмислят защо джаз музиката е толкова разпространена по света.

"Чрез културния мост ние можем да разберем много неща от много страни и те да научат от нас. Години наред съм преподавала тук, в Музикалния отдел в университета, и много се радвам - когато отида в който и да е край на света - да виждам моите студенти, и бивши, и настоящи, които идват и ме поздравяват или са част от моите концерти. Това е голяма награда за мен", заяви пред БТА Йълдъз Ибрахимова.

Концертът, в който певицата сподели сцената с млади музиканти, свои възпитаници и други преподаватели в университета, продължи близо 3 часа. Сред тях бяха биг бендът "МЕТУ" (METU) и диригентът Юмит Ероглу. Нейните изпълнения бяха към края на програмата, което държеше публиката в очакване, а след всяко нейно изпълнение с преплитане на жанрове, стилове и импровизации следваха бурни аплодисменти.

„Имам музика и имам всички вас. Какво повече от това може да иска човек?", попита Йълдъз Ибрахимова, перифразирайки текста на една от песните, която изпя.

С биса и тези нейни думи завърши и джаз фестивалът в турската столица, който през тази година премина под мотото „Цветовете на джаза" и отново представи от артисти от целия свят.