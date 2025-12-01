ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдия Петър Славчев от СГС поема делото срещу Иван...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21823825 www.24chasa.bg

Лора Караджова стана майка за трети път

2252
КАДЪР: Фейсбук/Lora Karadjova

Певицата Лора Караджова е станала майка за трети път. Това сподели самата тя в публикация в социалните мрежи. Детето се казва Никола. 

Ето какво пише тя: 

Сега на ред си ти!

Бебе номер три.

Добре дошъл мъничък Никола

Мама скоро ще те води в мола

Но до тогава много трябва да ядеш

И не много да ревеш! 

Караджова е майка на две деца - дъщеря на име Алиса, която е от предишния й партньор Валентин, и син на име Матео, чийто баща е годеникът й Марсел Рохас.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КАДЪР: Фейсбук/Lora Karadjova

Сега на ред си ти! Бебе номер три. Добре дошъл мъничък Никола Мама скоро ще те води в мола🤣 Но до тогава много трябва да...

Публикувахте от Lora Karadjova в Понеделник, 1 декември 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България