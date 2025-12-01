Лора Караджова стана майка за трети път

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Певицата Лора Караджова е станала майка за трети път. Това сподели самата тя в публикация в социалните мрежи. Детето се казва Никола.

Ето какво пише тя:

Сега на ред си ти!

Бебе номер три.

Добре дошъл мъничък Никола

Мама скоро ще те води в мола

Но до тогава много трябва да ядеш

И не много да ревеш!

Караджова е майка на две деца - дъщеря на име Алиса, която е от предишния й партньор Валентин, и син на име Матео, чийто баща е годеникът й Марсел Рохас.