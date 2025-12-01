Лора Караджова стана майка за трети път

Певицата Лора Караджова е станала майка за трети път. Това сподели самата тя в публикация в социалните мрежи. Детето се казва Никола.
Ето какво пише тя:
Сега на ред си ти!
Бебе номер три.
Добре дошъл мъничък Никола
Мама скоро ще те води в мола
Но до тогава много трябва да ядеш
И не много да ревеш!
Караджова е майка на две деца - дъщеря на име Алиса, която е от предишния й партньор Валентин, и син на име Матео, чийто баща е годеникът й Марсел Рохас.
