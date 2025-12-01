“Като човек и творец осъзнавам колко много съм научила от вас - не само чрез сценичното ви присъствие, но и чрез посланията, които отправяте в песните си. Вашата музика е докоснала и моето сърце, както и сърцата на милиони българи, които ви уважават и обичат.”

Примата Лили Иванова

С тези думи Софи Маринова покани Лили Иванова да бъде специален гост на юбилейния ѝ концерт на 5 декември в зала “Арена София”. Изпрати ѝ и красив букет цветя, а примата ѝ благодари за уважението и поканата и ѝ пожела: “Успех, успех, успех!”.

Писмото от Софи Маринова до Лили Иванова СНИМКИ: ФЕЙСБУК