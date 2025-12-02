Защо БНТ снима филм за Александър Секулов, когато е едва на 25 години

За какво си говорят трима мъже на по 25 години - писателят Александър Секулов, кавалджията Теодосий Спасов и художникът Кольо Карамфилов? И представят ли си на тази младежка възраст колко известни и успешни ще бъдат след години?

Това ще покаже един документален филм, престоял повече от 35 години в архива на БНТ. Колкото и да е изненадващо, той никога не е бил излъчван, а премиерата му ще бъде на 4 декември в Камерната зала на Младежкия театър “Николай Бинев” в София.

Филмът е част от творческата вечер, която ще представи пловдивчанина Александър Секулов - днес един от най-известните драматурзи у нас. Наречена “Изящният колекционер”, тя се организира от издателство “Хермес”. На нея писателят ще бъде представен от литературния критик Младен Влашки, след което ще прочете своя текст “Как никога не напуснах Итака”. Вечерта ще завърши с монолози от негови авторски пиеси, прочетени от актьорите Ивана Крумова и Константин Еленков.

Секулов е автор на романите “Колекционер на любовни изречения”, “Малката светица и портокалите”, “Господ слиза в Атина”, “Островът”, “Скитникът и синовете”, “Жена на вятъра” и “Корабът на сирените”. Издал е поетичните книги “Карти и географии”, “Възхитително и леко”, “Море на живите” и “Хроники и химни”. Драматург е на Драматичен театър – Пловдив, отличен с награда “Аскеер” за пиесите “Няма ток за електрическия стол” (2016), “Дебелянов и ангелите” (2019) и “Народът на Вазов” (2022). Носител е на националните награди за поезия “Христо Фотев”, “Николай Кънчев”, “Перото”, “Иван Николов”.

Творческата вечер, която започва в 18 ч, е с вход свободен.

