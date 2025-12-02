Някой нарочно ви ядосва, за да кликате, и печели $150 000 - това е rage bait (Обзор)

Трикът е толкова използван в социалните мрежи, че стана дума на годината на Оксфордския университет

Чувствали ли сте се много гневни и възмутени, докато скролвате в социалните мрежи?

Ако е така, много е вероятно да сте станали жертва на rage bait (уловка, целяща да предизвика гняв), определена за дума или израз на годината от издателството на Оксфордския университет.

Става дума за онлайн съдържание, нарочно провокативно или обидно, за да предизвика гняв или възмущение. Обикновено се публикува, за да увеличи трафика към уебсайтове или профили в социалните медии. Фразата е близка до clickbait - заглавие, което привлича читателя към разглеждане на статия или видео. Но rage bait има по-специфичен фокус, а именно да подразни хората.

Би Би Си например писа за 24-годишна инфлуенсърка от Ню Йорк, която нарочно пуска видеа “Проблемът ми е, че съм много красива”, за да предизвика омраза. По този начин за година е спечелила 150 000 долара.

Другите две думи или изрази в класацията са “създаване на аура” (aura farming) и “биохак” (biohack).

“Създаване на аура” е изграждане на привлекателна и харизматична личност или обществен образ чрез начина на представяне на човека. “Биохак” (biohack) е опит за подобряване на физическото или умственото представяне, здравословното състояние, дълголетието или благополучието на някого. Това се случва чрез промяна на храненето, физическата активност, начина на живот или чрез използване на други средства като лекарства, хранителни добавки, технологични устройства.