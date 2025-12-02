Поредицата за Ди и Фли вдъхновява бъдещите изследователи, мечтатели и професионалисти в света на туризма

Пътешествията започват с любопитство, а любопитството има двама нови приятели: Ди и Фли. Техните приключения излизат в две пълноцветни книжки едновременно на книжния пазар, с логото на Книгоиздателска къща „Труд". Създадени са по инициатива на European Travel Commission (ETC) и излизат на български език с подкрепата й.

В книгите от поредицата малките читатели на възраст 5–7 години откриват един пъстър свят, изпълнен с приключения, културни различия и емоции и мечти. Основните герои на всяка книга са двама – Ди – симпатично, креативно куче, и Фли – любим негов приятел и помощник, който всъщност е сладичка бълха. Те обичат да изследват, да задават въпроси и да се запознават с хора от различни професии в туризма и хотелиерството. Чрез увлекателните истории, ярки илюстрациите и многото забавни моменти книгите показват на най-младите читатели, че зад всяко незабравимо пътешествие стои цяла вселена от професии — разнообразни, важни и вдъхновяващи.

В „Ди и Фли в Призрачния замък" двамата герои са сред екипа на обитавания от духове замък "Вой"! Ди е екскурзовод и обожава работата си, но подозрителната управителка и шефка госпожица Праул и нейният супер хитър асистент господин Клюн скоро й развалят удоволствието. Госпожица Праул мрази новите идеи, а Ди подозира, че подлият Клюн я шпионира. Ще успее ли Ди да осъществи своите идеи за нощуване в замъка? Може би да, с помощта на Фли и новия му призрачен приятел...

Във втората книжка „Ди и Фли в лунапарка" приятелите попадат в лунапарка "Море от усмивки"! На първия работен ден на Ди като Щастлив помощник, тя желае да блесне буквално с усмивка, но и с умения. Но дали няколко досадни катерици, майка Сурикат, сълзите на птицечовчето и най-разгневеният пингвин на света ще скрият усмивката на Ди? С помощта на своя приятел Фли тя научава, че за страхотните дни са нужни не само усмивки и че работата в екип може да й помогне да постигне всичко.

Поредицата „Ди и Фли" помага на децата да видят бъдещето като място, в което те самите могат да бъдат създатели на приключения. Поредицата не просто разказва истории — тя изгражда отношение към света, културите и хората. С помощта на книжките всяко дете може да открие какво е да работиш с усмивка, да посрещаш гости, да създаваш преживявания, да пазиш природата и да споделяш любовта към пътуването.

За авторите:

Джулия Хюбъри е родена в Стамфорд и е архитект. Тя обича провинцията и природата, намирайки я за източник на вдъхновение, от който да черпи идеи в писането си. Днес Джулия живее в Госпорт със съпруга си и трите си деца. Публикувала е 16 книги, преведени на много езици, включително „Когато баба спаси Коледа", „Малка хубава магия" и „За това са приятелите".

Лаура Ууд е от Италия. Учила е в Мелбърн, Австралия, но сега живее и работи в Милано с двете си котки. От 2012 г. насам Лаура илюстрира книги, детска литература, списания и учебници.

„Ди и Фли в Призрачния замък"

Джулия Хюбъри, Лаура Ууд

Стр. 108

Цена: 15.65 лв.

8.00 €

„Ди и Фли в лунапарка"

Джулия Хюбъри, Лаура Ууд

Стр. 108

Цена: 15.65 лв.

8.00 €