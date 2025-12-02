Есил Дюран спечели "Златна игла", а Николета Фархат стана дизайнер на годината

Академията за мода връчи тазгодишните си отличия "Златна игла". Николета Фархат стана „Дизайнер на годината". В категорията „Цялостен принос" носител на приза стана Нели Колева, а в категория „Аксесоари" - Мария Радославова. Призът „Моден бранд на годината" отиде при „Имане" с дизайнер Антония Стоянова.

Статуетката за „Артистична мода" бе връчена на Лиляна Петрова - Лулу, а Едис Пала стана „Най-добър млад дизайнер" за 2025 година. Със „Златна игла 2025" в категорията „Най-добър чуждестранен дизайнер" бе удостоен Роко Бароко. Той получи наградата си по време на неговото ревю в София през октомври. Носителите на „Златна игла 2025“. Снимка: Академия за мода / Антон Марков

Тази година в новата категория „Визионерство в музиката и модата" Есил Дюран бе отличена със „Златна игла 2025". Призът „Изгряваща звезда" в категория „Международни успехи" бе присъден на Ивет Бианки. За първи път бе връчена наградата „Златна ножица" на модни дизайнери. Аксел Харди я получи в категория „Принос към устойчивата мода", Поля Кинова в категория „Принос към официалната мода" и Стоян Радичев в категория „Принос към луксозната мода".

„Гласът и оценката на Академията за мода за най-високите постижения в модния дизайн и модната индустрия всъщност е гласът и оценката на българската лайфстайл и арт журналистика. Тазгодишните награди „Златна игла", „Златна ножица" и „Изгряваща звезда" показват по един безапелационен начин прогреса и качественото развитие на нашата дизайнерска школа – от най-младите до най-зрелите ѝ представители", каза проф. Любомир Стойков. Проф. Любомир Стойков и носителите на „Златна игла“, „Златна ножица“ и „Изгряваща звезда“ за 2025-та. Снимка: Академия за мода / Петър Станев

Той поясни, че „Златна ножица" е нова награда на Академията за мода и се връчва връчи за първи път на модни дизайнери. Ножицата е символ на решителност, категоричност и смелост, затова наградата ще се връчва на онези творци, които са решителни, категорични и смели в налагането на новите идеи и в постигането на ултимативно качество и изисканост.

Наградените дизайнери получиха статуетките „Златна игла", „Златна ножица" и „Изгряваща звезда", изработени от емблематичния български бижутер Анжело Красини, а председателят на Академията за мода удостои със сертификат всички победители в Годишните награди на Академията за мода.





