"Дете под елхата": Екатерина Грънчарска за трета поредна година участва в традиционния ни конкурс

Настъпи любимото ни време, когато верните ни читатели изпращат снимки на щастливи деца с подаръци и коледни костюмчета до елхата и Дядо Коледа.

За трета поредна година в конкурса “Дете под елхата” на в. “24 часа” участва Екатерина Грънчарска от Пловдив, която вече е на 9 години. “Украсих елхата на баба и дядо, а на всички деца пожелавам здраве, много усмивки и прекрасни коледни дни!”, казва тя.

Не забравяйте и вие да се включите в любимия на много читатели конкурс, като ни изпратите на имейл [email protected] снимки на вашите малчугани до коледната украса. Ние ще публикуваме най-хубавите кадри на страниците на вестника и в сайта ни 24chasa.bg. Ако нямате дете или внуче, може да участвате в конкурса и със снимка на вашия домашен любимец!