ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцките фермери блокират Промахон, пробиха полице...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21832443 www.24chasa.bg

"Дете под елхата": Екатерина Грънчарска за трета поредна година участва в традиционния ни конкурс

1788
Екатерина Грънчарска вече е на 9 години и за трети път участва в конкурса ни “Дете под елхата”.

Настъпи любимото ни време, когато верните ни читатели изпращат снимки на щастливи деца с подаръци и коледни костюмчета до елхата и Дядо Коледа.

За трета поредна година в конкурса “Дете под елхата” на в. “24 часа” участва Екатерина Грънчарска от Пловдив, която вече е на 9 години. “Украсих елхата на баба и дядо, а на всички деца пожелавам здраве, много усмивки и прекрасни коледни дни!”, казва тя.

Не забравяйте и вие да се включите в любимия на много читатели конкурс, като ни изпратите на имейл [email protected] снимки на вашите малчугани до коледната украса. Ние ще публикуваме най-хубавите кадри на страниците на вестника и в сайта ни 24chasa.bg. Ако нямате дете или внуче, може да участвате в конкурса и със снимка на вашия домашен любимец!

Екатерина Грънчарска вече е на 9 години и за трети път участва в конкурса ни “Дете под елхата”.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Новина в снимка

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание