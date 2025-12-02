15 певци в конкурс по БНТ пред зрители и жури кой да ни представя на "Евровизия"

БНТ започна селекцията кой изпълнител да представи страната ни на "Евровизия". Обществената телевизия ще покани в нея 15 певци, които са били сред най-излъчваните в радио- и тв ефира през тази година, заели водещи позиции в класацията “БГ топ 40” на ПРОФОН и които са натрупали значителна популярност в стрийминг платформите. Всички, които се включат в надпреварата, ще участват в специална шоупрограма, която ще се излъчи на живо по БНТ през януари и февруари и ще бъде в три етапа. Комбиниран вот на зрителите и на професионално жури ще определи победителя, който ще представя България в престижния песенен конкурс във Виена догодина.

Страната ни е стигала до челната тройка на финала на "Евровизия" - през 2017 г. Кристиан Костов се класира на второ място.