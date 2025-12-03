"Дете под елхата": Първа Коледа заедно за 5-месечния Йоан и батко му Коко

Настъпи любимото ни време, когато верните ни читатели изпращат снимки на щастливи деца с подаръци и коледни костюмчета до елхата и Дядо Коледа.

За първи път 5-месечният Йоан ще празнува Коледа. Той с удивление гледа лампичките и празничната украса. А батко му Константин, който е на 6 годинки, вече е написал писмото си до добрия старец. Понеже е бил послушен, очаква много подаръци, но най-вече различни колички, с които обича да си играе.

Не забравяйте и вие да се включите в любимия на много читатели конкурс, като ни изпратите на имейл [email protected] снимки на вашите малчугани до коледната украса. Ние ще публикуваме най-хубавите кадри на страниците на вестника и в сайта ни 24chasa.bg. Ако нямате дете или внуче, може да участвате в конкурса и със снимка на вашия домашен любимец!

