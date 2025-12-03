ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Авторски галаконцерт в Софийската опера за 70-годи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21832506 www.24chasa.bg

"Дете под елхата": Първа Коледа заедно за 5-месечния Йоан и батко му Коко

2124
6-годишният Константин с малкото си братче Йоан посрещат първата си Коледа заедно.

Настъпи любимото ни време, когато верните ни читатели изпращат снимки на щастливи деца с подаръци и коледни костюмчета до елхата и Дядо Коледа.

За първи път 5-месечният Йоан ще празнува Коледа. Той с удивление гледа лампичките и празничната украса. А батко му Константин, който е на 6 годинки, вече е написал писмото си до добрия старец. Понеже е бил послушен, очаква много подаръци, но най-вече различни колички, с които обича да си играе.

Не забравяйте и вие да се включите в любимия на много читатели конкурс, като ни изпратите на имейл [email protected] снимки на вашите малчугани до коледната украса. Ние ще публикуваме най-хубавите кадри на страниците на вестника и в сайта ни 24chasa.bg. Ако нямате дете или внуче, може да участвате в конкурса и със снимка на вашия домашен любимец!

6-годишният Константин с малкото си братче Йоан посрещат първата си Коледа заедно.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Новина в снимка

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание