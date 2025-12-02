Тейлър Суифт за осма поредна седмица е начело в класацията на „Билборд“ за сингли

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Монтана и Пирот създават нов туристически продукт

Тейлър Суифт КАДЪР: Инстаграм/taylorswift

Певицата Тейлър Суифт за осма поредна седмица е начело в класацията за сингли Хот 100 на „Билборд“, съобщи сайтът на изданието. 

Суифт запазва първенството си със сингъла The Fate of Ophelia. Задържайки се на върха осем поредни седмици, певицата изравнява собственото си най-добро постижение, отбелязано с Anti-Hero.

Втората позиция остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от група „Хънтрикс“ от анимационния филм „Кей-поп: Ловци на демони“ с хитовото парче Golden, което по-рано прекара осем седмици на върха, съобщи БТА. 

Алекс Уорън запазва третото си място със сингъла Ordinary, следван от Оливия Дийн с Man I Need.

На следващите четири места се подреждат празнични сингли, начело с коледната класика All I Want for Christmas Is You на Марая Кери. Следват Last Christmas на Wham!, Rockin’ Around the Christmas Tree на Бренда Лий и Jingle Bell Rock на Боби Хелмс.

Топ 10 на класацията за сингли Хот 100 на „Билборд“ се допълва от Леон Томас с Mutt и Тейлър Суифт с Opalite.

