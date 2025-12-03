Вежди Рашидов подрежда коледна изложба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Акварели и рисунки на Вежди Рашидов ще бъдат представени в коледната му изложба „Дървото".

Експозицията ще бъде открита на 11 декември от 18,00 ч в арт галерия Vejdi, предава БТА.

Вежди Рашидов завършва Художествената гимназия в София, а през 1978 г. и Художествената академия, специалност „Скулптура" при проф. Димитър Даскалов, където по-късно като утвърден творец преподава. През 1985 г. заминава за Франция след конкурс за „Сите дез-ар" в Париж. Участва в групови, тематични и самостоятелни изложби във всички по-големи градове в страната, в повечето европейски държави и световни културни центрове. Показва творбите си в повече от 45 самостоятелни изложби в България и чужбина. Носител е на редица престижни отличия.

Както БТА съобщи, в края на октомври художникът Васил Стоев и скулпторът Вежди Рашидов откриха съвместна изложба „Форми на паметта" в Пловдив.