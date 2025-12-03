„Хиперсъзнание" с премиера и в „Малкия Париж"

Въпреки че в почти всички големи градове на страната бестселърът „Хиперсъзнание" "регистрира" по две премиери от април 2024 г. досега, в тази пъстра палитра имаше едно голямо изключение.

Тези дни книгата, която помогна на хиляди да водят живота, който искат, а не този, който им се налага, гостува за първи път в градската библиотека на Русе.

Интересът бе голям, въпросите валяха и публиката настоя „Малкият Париж" да се изравни с останалите градове, канейки психолога Моника Балаян отново през пролетта. Моника Балаян представи "Хиперсъзнание" пред публиката в Русе. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

До момента „Хиперсъзнание" претърпя 4 тиража, като последният е на приключване.

Съавторите психологът Моника Балаян и журналистът Петя Минкова обиколиха почти цялата страна и само натовареният им график не допуска да откликнат на всички покани.

Обясненията за нестихващия интерес могат да се търсят в няколко посоки. От една страна, „Хиперсъзнание" не е просто книга, а практичен наръчник за вътрешна трансформация: стъпка по стъпка с нея човек открива как да препрограмира ума си, за да започне да постига резултати, които преди са изглеждали невъзможни.

От друга, тя предлага иновативните техники и лесни практики, с които всеки сам може да разбере защо повтаря едни и същи неприятни модели – дали те ще са свързани с упорство в нездравословното хранене, постоянни гневни изблици, мързел и отказ от физическа активност, прокрастинация или склонност всичко да се отлага, натрапчиви мисли за провал, болести, необосновани страхове, няма значение. Генезисът им е един и същ, както и замяната на тези модели с нови, които извеждат човек на ново по-високо ниво.

Причината за успеха е революционният подход, в чиято основа е подсъзнанието, определящо 98% от решенията ни, като едва 2% от тях са плод на дълбоко осъзнаване. Психологът проф. Даниел Канеман пръв доказа, че правим над 90% от изборите си на ниво подсъзнание и именно за този принос той бе удостоен с Нобелова награда. СНИМКА: YOUTUBE

За откритието си Даниел Канеман получи Нобелова награда, доказвайки, че използваме две системи за мислене.

Едната е бърза, интуитивна и автоматична, подобна на подсъзнанието, а втората - бавна, аналитична и съзнателна. Проследявайки с помощта на различни психологически подходи как тези системи ни влияят, Канеман стига до извода, че решенията на базата на подсъзнанието оформят над 90% от нашите икономически и житейски избори.

Стъпвайки на това откритие Моника Балаян създава новаторски техники и практики с фокус върху подсъзнанието. Те са тествани с апаратура за измерване на мозъчните вълни, които работят при 90% от участвалите в интересното изследване, чиито резултати са описани на близо 90 стр. от книгата.

Още в началото на изследванията стана ясно, че при над 80% от хората мозъците им сякаш спят и са необходими техники, активизиращи най-ефективните мозъчните вълни. Практиката сочи, че единствено при тях от цялата възможна палитра решения можем да изберем най-ефективното.

Голямото предимство на авторския метод на Моника Балян – Mneuro е, че той директно работи с подсъзнанието, с мозъчните неврони и вълни. ИЛЮСТРАЦИЯ: "ХИПЕРСЪЗНАНИЕ" С него се стига до своеобразна алхимична промяна на вредните програми в подсъзнанието и изграждането на нови, водещи до желаните резултати. С уточнението, че трябва да се работи редовно с описаните техники. Особено в стресови моменти и неудачи и най-вече когато ни липсва мотивация и енергия.

Или ако трябва да обобщим – това е метод, с помощта на който можем да намерим най-бързия и рационален подход, за да не пречим на чудотворната сила на подсъзнанието да реши и най-заплетените проблеми в живота ни.

За огромните сили, скрити в подсъзнанието, е известно от векове и ключът към тях се търси през всички епохи. За съжаление, предимно на езотерично ниво.

В случая с Mneuro е избран научният подход, като всички програми се тестват с научноизследователски уред и се следи как се отразяват на работата на мозъка. Широкоспектърното приложение включва разработката на различни видеопрограми, като всяка преминава през специално изследване, за да се установи какъв е ефектът й върху мозъка. Самото проучване се провежда посредством професионални EEG невротехнологии, които изследват въздействието на метода Mneuro в реално време. Разработката на научната апаратура е дело на компанията, предоставяща най-модерната технология в областта на биоинформатиката с цел по-доброто разбиране на човешкия мозък чрез електроенцефалография (EEG).

С други думи, технологията, с която се провеждат изследванията в метода Mneuro, масово се използва от научната общност и затова в лабораторията се прилага именно тя, защото само чрез прецизни резултати могат да се правят верни изводи и насоки за корекции.

Иновационният метод работи както на ниво подсъзнание (неосъзнатата част на психиката или ирационалната част), така и на ниво неврони и може би затова води до бързи резултати.

Участници в академия Mneuro в продължение на близо две години преминаха Mneuro онлайн курсовете, ползваха Mneuro техниките, Mneuro видеопрограмите и методите, работещи директно на ниво подсъзнание. Когато споделиха своите резултати, те определено надминаха и най-смелите очаквания и не случайно цялата методика бе отличена като най-добра иновация в психологията - Best Innovation Award от глобалната международна организация за изобретения International Invention Awards.

За авторите

Моника Балаян

Моника Балаян, психолог СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Моника Балаян е психолог и провежда съвместни изследвания с Института по физиология „Орбели" и с неговите 15 научноизследователски лаборатории, работейки с проф. д-р на биологичните науки Рафик Шаваршович Саркисян, с проф. д-р по медицинските науки Джон Саркисович Саркисян, с проф. д-р по физика Аревик Саркисян и мн. др.

През 2025 г. Балаян бе избрана за Fellow of the Royal Society of Arts, основано през 1754 година. От тогава това е общество, в което се раждат прогресивни идеи. Сред неговите членове са Бенджамин Франклин, Стивън Хокинг, Тим Бърнърс-Лий, Даниел Канеман, Чарлз Дарвин, Елтън Джон, Дейвид Атънбъро, Хелън Мирън, Ричард Брансън и др.

Заради новаторските си изследвания тя бе обявена за Психолог на годината в Армения, а за големия й принос в психологията й бе присъдено званието почетен професор на WAPA (World Association of Performing Arts – Световната асоциация на сценичните изкуства). Организацията е една от малкото в света, която е оторизирана и има право да присъжда почетни звания на работещи в сферата на психологията, културата, спорта.

Тя е носител на наградата на Международната организация на юристите и психолозите.

Като награда за приноса си през 2023 г. тя получи разрешение да изучава древните ръкописи в едно от най-големите хранилища в света за знания от зората на човечеството - Матенадаран. Тъй като част от знанията са вплетени в „Хиперсъзнание", книгата стана част от безценната колекция на Матенадаран, което по мащабите си може да се сравни единствено с библиотеката на Ватикана.

През юли за новаторския си път в психологията Моника Балаян получи приз и от Национални награди „Класация.бг". Член е на редица европейски и международни асоциации по психология.

Петя Минкова

Петя Минкова

Петя Минкова е журналист с 30-годишен стаж, до 2023 г. е зам.-гл. редактор на вестник „168 часа", след което е част от проекта „24 часа - 168 истории", от 2018 г. е зам.-гл. редактор на списание „Космос", където работи с едни от най-вдъхновяващите учени в света – със световноизвестния палеонтолог проф. Стив Брусати, консултирал създателите на филма „Jurassic World: Dominion"; подготви две статии с члена на Кралското общество в Лондон и най-цитирания съвременен физик проф. Джон Елис, с когото се запозна в ЦЕРН, с водещи учени в тази организация, с директора на Суперкомпютърния център в Юлих и един от създателите на европейския квантов компютър проф. Томас Липерт; с директора на европейския Human Brain Project проф. Катрин Амунтс; с един от главните архитекти на европейските суперкомпютри проф. Стоян Марков; с Мат Кокс, директор „Системно инженерство и изпълнение на мисии" в „Локхийд Мартин", който разказа какви са били предизвикателствата при конструирането на космическия кораб на НАСА, който трябва да отведе астронавти на Луната - „Орион"; с мениджъра на мисията OSIRIS-Rex, с която бе взета сензационната проба от астероида Бенну - Санди Фройнд; с мениджъра на програмата за Венера Джош Ууд и много други. Проведе две интервюта с астронавта-рекордьор на НАСА и Axiom Майкъл Лопес-Алегрия и много др.

Петя Минкова е член на Европейската федерация по научна журналистика (European Federation For Science Journalism) и Британската асоциация (Association of British Science Writers).