Куентин Тарантино разкри кой е любимият му филм

Куентин Тарантино разкри своите топ десет филма на 21-ви век, като военен филм оглавява списъка.

62-годишният Тарантино, посочи „Ято черни ястреби" (2001) на Ридли Скот като най-добрия филм на текущия век по време на участието си в подкаста на Брет Истън Елис във вторник, съобщи " Дейли мейл".

Тарантино сподели възхищението си от епичната военна драма на Скот, вдъхновена от реалната съдба на екипаж на свален хеликоптер „Блек Хок" по време на битката при Могадишу в Сомалия през 1993 г.

„Първоначално, когато го видях, ми хареса, но всъщност мисля, че беше толкова интензивен, че престана да работи за мен и не го понесох със себе си така, както би трябвало", сподели той.

По-късно гледал филма още няколко пъти, наричайки го „шедьовър".

„Това е единственият филм, който наистина напълно преследва цел, визуален ефект и усещане, подобни на Апокалипсис сега, и според мен го постига", казва Тарантино.

„Той поддържа интензивността в продължение на 2 часа и 45 минути, или колкото точно е, и го гледах отново наскоро — сърцето ми препускаше през цялото време на филма; държеше ме и не ме пускаше, а не го бях гледал отдавна.", казва още той.