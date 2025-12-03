Шарън и Кели Озбърн почетоха покойния Ози на рождения му ден в социалните мрежи (Видео)

Шарън Озбърн и дъщеря ѝ Кели почетоха паметта на Ози Озбърн в социалните мрежи на рождения му ден в сряда.

Легендата от популярната рок група "Блек Сабат", Ози почина от сърдечна недостатъчност в дома си в Бъкингамшир на 22 юли, само две седмици след като изнесе прощален концерт с колегите си от групата в парк "Вила" в Бирмингам.

На деня, в който той щеше да стане на 77, съпругата му Шарън сподели в инстаграм серия от невиждани досега негови снимки. В описание под поста написа тя: „Скъпи мой съпруже, празнувам деня, в който си се родил. Няма да пусна ръката ти, докато не те видя от другата страна."

За рождения ден на Ози, мостът "Блек Сабат" е бил отрупан с цветя в негова чест. Това стана ясно от видео, публикувано от съпругата му. Букетите били поднесени, докато звучи песента See You on the Other Side (Ще се видим от другата страна). Най-отпред на процесията били четири от шестте му деца. Те носели плакат с надпис "Обичаме те, татко, с любов, Луис, Ейми, Кели и Джак."

Дъщеря му Кели го почете и в собствения си профил с посланието: "Честит рожден ден, татко! Със сигурност не умря като обикновен човек! Животът без теб е труден, но не минава ден, в който да не посвещавам живота си на любовта към теб и твоето наследство!"

Тя изрази дълбоката любов към баща си с думите: "Липсваш ми повече от всичко на света. Ще те обичам завинаги! Бих дала всичко само да те видя отново."

Синът на Ози - Джак, не публикува нищо, тъй като в момента участва в австралийското шоуто I'm A Celeb.

Ози имаше редица здравословни проблеми в годините преди смъртта си. Състоянието му се влоши допълнително през 2019 г., когато падна в дома си.

Малко след смъртта му, съпругата му Шарън използва социалните мрежи, за да благодари на феновете за огромната любов и подкрепа през тежкия период. Тя благодари на своите близки за внимателното отношение след загубата. Сподели още, че изпитва трудност да осъзнае загубата на съпруга, за когото твърди, че е живяла.

В документален филм от последните години на Ози дъщеря му Кели разказа колко е било трудно да наблюдава как майка й се грижи за болния Ози, съобщи "Дейли мейл".

"Мисля, че случващото се с майка ми, е най-тъжната част от цялата тази история" и добави "смятам, че да гледаш как човекът, когото обичаш най-много на света, угасва, е наистина много, много трудно", казва тя в една от сцените.

Миналата седмица Кели сподели затрогващ клип, в който баща й поставя звездата на коледната елха. Семейството се подготвя да посрещне първата си Коледа без него.

41-годишната Кели разказа, че в семейство им има традиция да слагат празничната украса заедно. Тя сподели, че празниците никога вече няма да бъдат същите след смъртта на Ози.

Ози Озбърн почина след шестгодишна борба с болестта на Паркинсон, няколко седмици след последния концерт на "Блек Сабат" в родния им град. Събитието събра членовете на групата Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд за първи път от 2005 г. насам, за едно последно сбогом с феновете.

Излезе документален филм по BBC, Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home ("Завръщането на Шарън и Ози Озбърн у дома"). Той разказва историята на завръщането на самопровъзгласилия се за "принц на мрака" и съпругата му в Обединеното кралство след повече от 30 години в САЩ.

Във филма участват две от децата им Джак и Кели, които разказват как майка им се е грижила за болния Ози през последните години преди смъртта му.

Ще бъдат показани и ексклузивни кадри от последния концерт на "Блек Сабат" в парк "Вила".

Филмът е заснет като продължение на проекта на Paramount+ „Ozzy: No Escape From Now" (Ози: Няма бягство от настоящия момент). В него по-голямата сестра на Джак и Кели - Ейми, разказва за последните му години от живота.