Симеон II връчи на Лили Иванова специалния орден "Дамски кръст" за заслугите й към българската култура, а примата показа кадри от награждаването си в двореца "Врана".

"Благодаря на Н.В. Цар Симеон II за поканата да бъда гост в дома му в двореца "Врана" и за оказаната ми чест! От цялото си сърце пожелавам на него и на царското семейство здраве, щастие и много, много успехи! ", написа Лили Иванова към кадрите, на които ясно се вижда колко е развълнувана от голямата чест.

"С особено блоговоление награждаваме Лили Иванова за изключителните й заслуги към българската култура с Дамски кръст, първа степен, на нашия орден "Свети Алексадръ". Заповядаме да й се даде настоящата грамота, скрепена с печата на първообразната със собствената на НВ царя ръка! Написано: Симеон Втори", пише на царската грамота към медала.

Сред присъстващите на церемонията са били историкът проф. Петър Стоянович, който е председател на Научния съвет на Царското историческо общество и теологът доц. д-р Ивайло Шалафов, който е директор на Фонд „Цар Борис и Царица Йоанна".

Симеон II и Лили Иванова се прегръщат при връчването на отличието на примата.