Накъде с децата по Коледа

Коледа наближава, а с празника идват и едни от най-хубавите емоции за децата. Не само заради подаръците, които ще чакат под елхата, а и заради украсата, която сами ще направят и ще закачат вкъщи, заради времето, което прекарват с най-близките си.
Ето няколко идеи къде да ги заведете в столицата, за да се насладят на коледния дух.
"Подаръци за Дядо Коледа"
Театър "Възраждане"
14 декември от 11 и 12,30 ч
Представлението е адаптация на "Елхата" на финландската писателка и илюстратор Туве Марика Янсон. То е интерактивен спектакъл, в който ще има много танци, игри и фокуси.
Семейство муминтроли ще разбере, че Коледа е дошла и не е нито страшна, нито гладна. Те ще спретнат коледно празненство, на което ще дойде и добрият старец, за да зарадва всички зрители с лакомства и изненади.
Билети на касата на театъра или онлайн.
"Коледни образователни ателиета"
Национален етнографски музей - БАН
9-20 декември
"Коледа в българските традиции" - това е темата на образователните ателиета, които Националният етнографски музей организира в навечерието на светлия християнски празник.
Какви са били обичаите при почитането на Коледа? Кога и как елхата и украсата стават част от коледното настроение и какви са гаданията на Сурва? В кой момент Нова година става част от празнуването? На всички тези въпроси най-малките ще получат отговор, както и ще могат да се научат да месят коледни хлябове (краваи) или да изработят сурвачки.
С предварително записване
"На гости на Дядо Коледа"
Музикален театър
11 декември от 19 ч
21 декември от 10,30 ч
Любимите герои от приказките на Шарл Перо, на Братя Грим, на Андерсен, на Елин Пелин ще преминат през много трудности и перипетии, но ще покажат, че всички някъде там в своите сърца носят доброта и са готови да помогнат на приятеля в беда.
Музикалното пътешествие, в което ще звучат песни от детски мюзикъли като "Магьосникът от Оз", "Ян Бибиян", "Снежанка и седемте джуджета", ще отведе зрителите до работилницата на Дядо Коледа, където ги очакват изненади и много подаръци.
Билети на касата на театъра или онлайн.
"Коледни истории с вълшебния квартет"
Зала "България"
14 декември, от 11 ч и от 13 ч
Струнен квартет "Филхармоника", Детският филхармоничен хор и актьорът Камен Асенов ще поведат малки и големи на празнично приключение с най-красивите коледни мелодии. Ще звучи музиката на Бах, Корели, Чайковски, Вивалди, Менделсон и Хендел Ц композитори, които умеят да рисуват красота със звуци.
Всички са поканени с усмивки и любопитни уши на място, където Коледата ще звучи вълшебно.
Билети на касата на театъра или онлайн.
"Коледни вълшебства с Ванилия и Пинокио"
Театър "Сълза и смях"
"Феята от захарницата"
6, 14, 19 и 20 декември от 11 ч
"Чудните приключения на Пинокио"
13, 21 и 23 декември от 11 ч
През декември героите от любимите приказки "Феята от захарницата" и "Чудните приключения на Пинокио" ще зареждат децата и техните близки с коледно настроение. Специален гост на спектаклите ще бъде Дядо Коледа, който ще очаква най-малките зрители след всяко представление във фоайето на театъра. На тръгване за всяко дете ще има и подарък.
Билети на касата на театъра или онлайн.
"Бъркотии по Коледа"
Театър "Възраждане"
13 и 20 декември от 11, 12,30 и 16 ч
В работилницата на Дядо Коледа кипи усилена работа. Всичко изглежда добре, докато не пристига неканен гост. Някой, който не е получил подарък от белобрадия старец и сега е готов на всичко, за да си отмъсти, като провали празника. След поредица от пакости и неразбории за малко всичко да да провали, но накрая празникът се нарежда и Коледа ще има!
Билети на касата на театъра или онлайн.
Коледен влак с парен локомотив до Банкя
Централна гара София
13 декември в 9,50 ч
14 декември в 9,45 ч
БДЖ организират празнично пътуване с три тематично украсени пътнически вагона и един ретро вагон от композицията "Витоша експрес" за Дядо Коледа и Снежанка, които ще раздават подаръци на всички малчугани.
На 13 и 14 декември коледният влак начело с парен локомотив ще замине от Централна гара София и ще пристигне в Банкя. Преди отпътуването на обратно всички ще имат достатъчно време да разгледат ретро вагона, да се срещнат с Дядо Коледа и Снежанка и да се потопят в коледната атмосфера в центъра на курортното градче. Влакът заминава обратно от Банкя за София по обед.
Билети от касите и железопътните бюра във всички гари в страната, както и онлайн.
"По следите на Дядо Коледа"
Столичен куклен театър
20 декември, от 11 и от 16,30 ч
21, 26 и 27 декември от 11 ч
В навечерието на Коледа всички горски обитатели са се събрали да украсят елхата и да посрещнат Дядо Коледа. Зайчето, Мечето, Прасенцето и Патенцето нямат търпение да дойде добрият старец с големия чувал, пълен с подаръци. Те са толкова нетърпеливи, че в стремежа си да настъпи по-скоро дългоочакваният миг вземат една от мъничките играчки за елхата за истинския Дядо Коледа и... така започват щури приключения. Ще дойде ли наистина Дядо Коледа и какви подаръци ще получат всички в салона?
Билети на касата на театъра или онлайн.
Sofia Christmas Fest
Пространството пред НДК
Всеки ден до 28 декември
Фестивалът се провежда за четвърта година и отново посреща жителите и гостите на София с богата празнична програма, сцена с музика, разнообразни кулинарни предложения, атракциони и благотворителни инициативи.
И малките, и техните близки могат да помогнат на дете в нужда, като приготвят опакован подарък и го занесат в специално обособената къщичка на кампанията "От дете за дете - стани таен Дядо Коледа".
На територията на коледното градче има разположен фермерски пазар с местни производители и артбазар с ръчно изработени подаръци. Там има и различни атракциони - огромно виенско колело, коледен карусел, както и ледена пързалка за любителите на зимните кънки.
"Коледен арт фестивал: Магията на творчеството"
"Музейко"
19 и 20 декември от 10,30 ч
Това е двудневен празник на въображението за деца, родители и артисти. Всичко започва с концерт на вокално-театралната формация "Талъсъмче", малко след това ще е танцово-театралният спектакъл "Щипка захар", вдъхновен от книгите за "Ванилия - феята от захарницата". За малки и големи ще е цирковата работилница с жонглиране, с глобус за ходене и с юнисайкъл. Актьорът Ивайло Захариев ще разкаже своите любими приказки от времето, когато самият той е бил дете.
Билети на касата на музея или онлайн.
"Коледа в детските филми"
Зала "България"
21 декември от 11 и 15 ч
Потопете се във вълшебния свят на любимите филмови истории - "Замръзналото кралство", "Красавицата и Звяра", "Аладин", "Сам вкъщи", "Гърбушкото от Нотър Дам", "Пепеляшка", "Анастасия", "Как Гринч открадна Коледа" и "Ледена епоха".
Вечерта ще оживее с гласовете на Живко Станев, Александър Славчев и Морган Десислава, с участието на артиста Атанас Димитров. Диригент на концерта ще е маестро Найден Тодоров.
Билети на касата на залата или онлайн.
"Снежната кралица"
Музикален театър
28 декември от 17 ч
Спектакълът на балет "Арабеск" разказва за детската чистота и обич на Кай и Герда, които се противопоставят на красивата, но леденостудена и неспособна на искрена обич кралица. Тази притча ще ви накара да се развълнувате и замислите за това дали едно малко момиче има сили да спаси едно малко момче и дали неосъзнатата, но дълбока детска любов е достатъчна да победи сили, много по-мощни и древни? Дали самотата и липсата на обич не са причина за суровостта на кралицата и желанието й да притежава вледенени души?
Билети на касата на театъра или онлайн.