Накъде с децата по Коледа

Коледа наближава, а с празника идват и едни от най-хубавите емоции за децата. Не само заради подаръците, които ще чакат под елхата, а и заради украсата, която сами ще направят и ще закачат вкъщи, заради времето, което прекарват с най-близките си.

Ето няколко идеи къде да ги заведете в столицата, за да се насладят на коледния дух.

"Подаръци за Дядо Коледа"

Театър "Възраждане"

14 декември от 11 и 12,30 ч

Представлението е адаптация на "Елхата" на финландската писателка и илюстратор Туве Марика Янсон. То е интерактивен спектакъл, в който ще има много танци, игри и фокуси.

Семейство муминтроли ще разбере, че Коледа е дошла и не е нито страшна, нито гладна. Те ще спретнат коледно празненство, на което ще дойде и добрият старец, за да зарадва всички зрители с лакомства и изненади.

Билети на касата на театъра или онлайн.

"Коледни образователни ателиета"

Национален етнографски музей - БАН

9-20 декември

"Коледа в българските традиции" - това е темата на образователните ателиета, които Националният етнографски музей организира в навечерието на светлия християнски празник.

Какви са били обичаите при почитането на Коледа? Кога и как елхата и украсата стават част от коледното настроение и какви са гаданията на Сурва? В кой момент Нова година става част от празнуването? На всички тези въпроси най-малките ще получат отговор, както и ще могат да се научат да месят коледни хлябове (краваи) или да изработят сурвачки.

С предварително записване

"На гости на Дядо Коледа"

Музикален театър

11 декември от 19 ч

21 декември от 10,30 ч

Любимите герои от приказките на Шарл Перо, на Братя Грим, на Андерсен, на Елин Пелин ще преминат през много трудности и перипетии, но ще покажат, че всички някъде там в своите сърца носят доброта и са готови да помогнат на приятеля в беда.

Музикалното пътешествие, в което ще звучат песни от детски мюзикъли като "Магьосникът от Оз", "Ян Бибиян", "Снежанка и седемте джуджета", ще отведе зрителите до работилницата на Дядо Коледа, където ги очакват изненади и много подаръци.

Билети на касата на театъра или онлайн.

"Коледни истории с вълшебния квартет"

Зала "България"

14 декември, от 11 ч и от 13 ч

Струнен квартет "Филхармоника", Детският филхармоничен хор и актьорът Камен Асенов ще поведат малки и големи на празнично приключение с най-красивите коледни мелодии. Ще звучи музиката на Бах, Корели, Чайковски, Вивалди, Менделсон и Хендел Ц композитори, които умеят да рисуват красота със звуци.

Всички са поканени с усмивки и любопитни уши на място, където Коледата ще звучи вълшебно.

Билети на касата на театъра или онлайн.

"Коледни вълшебства с Ванилия и Пинокио"

Театър "Сълза и смях"

"Феята от захарницата"

6, 14, 19 и 20 декември от 11 ч

"Чудните приключения на Пинокио"

13, 21 и 23 декември от 11 ч

През декември героите от любимите приказки "Феята от захарницата" и "Чудните приключения на Пинокио" ще зареждат децата и техните близки с коледно настроение. Специален гост на спектаклите ще бъде Дядо Коледа, който ще очаква най-малките зрители след всяко представление във фоайето на театъра. На тръгване за всяко дете ще има и подарък.

Билети на касата на театъра или онлайн.

"Бъркотии по Коледа"

Театър "Възраждане"

13 и 20 декември от 11, 12,30 и 16 ч

В работилницата на Дядо Коледа кипи усилена работа. Всичко изглежда добре, докато не пристига неканен гост. Някой, който не е получил подарък от белобрадия старец и сега е готов на всичко, за да си отмъсти, като провали празника. След поредица от пакости и неразбории за малко всичко да да провали, но накрая празникът се нарежда и Коледа ще има!

Билети на касата на театъра или онлайн.

Коледен влак с парен локомотив до Банкя

Централна гара София

13 декември в 9,50 ч

14 декември в 9,45 ч

БДЖ организират празнично пътуване с три тематично украсени пътнически вагона и един ретро вагон от композицията "Витоша експрес" за Дядо Коледа и Снежанка, които ще раздават подаръци на всички малчугани.

На 13 и 14 декември коледният влак начело с парен локомотив ще замине от Централна гара София и ще пристигне в Банкя. Преди отпътуването на обратно всички ще имат достатъчно време да разгледат ретро вагона, да се срещнат с Дядо Коледа и Снежанка и да се потопят в коледната атмосфера в центъра на курортното градче. Влакът заминава обратно от Банкя за София по обед.

Билети от касите и железопътните бюра във всички гари в страната, както и онлайн.

"По следите на Дядо Коледа"

Столичен куклен театър

20 декември, от 11 и от 16,30 ч

21, 26 и 27 декември от 11 ч

В навечерието на Коледа всички горски обитатели са се събрали да украсят елхата и да посрещнат Дядо Коледа. Зайчето, Мечето, Прасенцето и Патенцето нямат търпение да дойде добрият старец с големия чувал, пълен с подаръци. Те са толкова нетърпеливи, че в стремежа си да настъпи по-скоро дългоочакваният миг вземат една от мъничките играчки за елхата за истинския Дядо Коледа и... така започват щури приключения. Ще дойде ли наистина Дядо Коледа и какви подаръци ще получат всички в салона?

Билети на касата на театъра или онлайн.

Sofia Christmas Fest

Пространството пред НДК

Всеки ден до 28 декември

Фестивалът се провежда за четвърта година и отново посреща жителите и гостите на София с богата празнична програма, сцена с музика, разнообразни кулинарни предложения, атракциони и благотворителни инициативи.

И малките, и техните близки могат да помогнат на дете в нужда, като приготвят опакован подарък и го занесат в специално обособената къщичка на кампанията "От дете за дете - стани таен Дядо Коледа".

На територията на коледното градче има разположен фермерски пазар с местни производители и артбазар с ръчно изработени подаръци. Там има и различни атракциони - огромно виенско колело, коледен карусел, както и ледена пързалка за любителите на зимните кънки.

"Коледен арт фестивал: Магията на творчеството"

"Музейко"

19 и 20 декември от 10,30 ч

Това е двудневен празник на въображението за деца, родители и артисти. Всичко започва с концерт на вокално-театралната формация "Талъсъмче", малко след това ще е танцово-театралният спектакъл "Щипка захар", вдъхновен от книгите за "Ванилия - феята от захарницата". За малки и големи ще е цирковата работилница с жонглиране, с глобус за ходене и с юнисайкъл. Актьорът Ивайло Захариев ще разкаже своите любими приказки от времето, когато самият той е бил дете.

Билети на касата на музея или онлайн.

"Коледа в детските филми"

Зала "България"

21 декември от 11 и 15 ч

Потопете се във вълшебния свят на любимите филмови истории - "Замръзналото кралство", "Красавицата и Звяра", "Аладин", "Сам вкъщи", "Гърбушкото от Нотър Дам", "Пепеляшка", "Анастасия", "Как Гринч открадна Коледа" и "Ледена епоха".

Вечерта ще оживее с гласовете на Живко Станев, Александър Славчев и Морган Десислава, с участието на артиста Атанас Димитров. Диригент на концерта ще е маестро Найден Тодоров.

Билети на касата на залата или онлайн.

"Снежната кралица"

Музикален театър

28 декември от 17 ч

Спектакълът на балет "Арабеск" разказва за детската чистота и обич на Кай и Герда, които се противопоставят на красивата, но леденостудена и неспособна на искрена обич кралица. Тази притча ще ви накара да се развълнувате и замислите за това дали едно малко момиче има сили да спаси едно малко момче и дали неосъзнатата, но дълбока детска любов е достатъчна да победи сили, много по-мощни и древни? Дали самотата и липсата на обич не са причина за суровостта на кралицата и желанието й да притежава вледенени души?

Билети на касата на театъра или онлайн.