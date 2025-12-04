Финалът на "Ергенът" - в понеделник в най-гледаното време

Би Ти Ви ще покаже финала на романтичното предаване "Ергенът: Любов в Рая" в понеделник в най-гледаното време. Риалитито, чийто водещ е Райна Караянева, се излъчва от 22 ч, но заради големия зрителски интерес развръзката му на 8 декември ще е от 20 ч. Ако има важни събития, които изискват извънредни новинарски емисии, финалът може да бъде преместен.