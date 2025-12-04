Дъщерята и внучката на Тодор Колев за първи път в общ филм

Mайка и дъщеря - Албена Колева и Теодора Гууд, се събират за първи път заедно във филм. И двете са дипломирани актриси, всяка върви уверено в своя професионален път, а във вените им тече кръвта на великия Тодор Колев. Все пак той е баща на Албена и дядо на Теодора - факт, с който двете много се гордеят.

Актрисите участват в “Скъпа” - новия игрален филм на режисьора Мартин Геновски, посветен на проблема с романтичните измами. Кратката му документална версия бе представена преди дни, а догодина на голям екран излиза и пълнометражната версия. Лентата разказва как лъжци подмамват самотни жени на средна възраст в измислен, виртуален свят – по-хубав от реалния, в който отново се чувстват млади и желани.

Теодора Гууд също играе в новия филм.

Във филма Албена и Теодора влизат в образа на една и съща героиня, само че в различните светове. Албена играе самотна жена, чийто живот се променя, когато получава покана за приятелство в социалната мрежа и съвсем скоро след това се поддава на обещанията за щастливо бъдеще. Започва да си представя срещите с виртуалния любим, а в сцените с тези представи играе Теодора. Тя е по-младата и желана версия на героинята.

В проекта на Геновски се включват експерти с опит в проблемната тема като психоложката Лидия Загорова, Златка Падинкова, която е началник на сектор “Измами” в ГДНП, и старши комисар Владимир Димитров - директор на дирекция “Киберпрестъпност” към ГДБОП.