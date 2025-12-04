Красимира Стоянова с двоен подарък за рождения ден на Моцарт – албум и концерт

Около месец преди да настъпи 270-годишнината от рождението на Моцарт любителите на музиката у нас получават двоен подарък - току-що излезе албумът, продуциран от БНР - “Моцарт/Стоянова”. В него голямата българска певица изпълнява знакови откъси от негови опери и две концертни вокални пиеси в съпровод на симфоничния оркестър на радиото под диригентството на Павел Балев.

Албумът ще бъде представен с концерт в зала “България” утре. 5 декември - датата, която първоначално е избрана случайно, всъщност се оказва денят, в който Моцарт е починал през 1791 г. на 35-годишна възраст.

Това е първият български албум изобщо, който сопран посвещава изцяло на Моцарт. Записите са правени в Първо студио на БНР през лятото и есента. Освен симфоничния радиооркестър в записите се включват цигуларят Светлин Русев, пианистът Людмил Ангелов и певецът от Софийската опера и балет Хрисимир Дамянов.

Композиторът оставя траен отпечатък върху кариерата на Красимира Стоянова, която първоначално е учила цигулка и смята, че човек изобщо не може да стане добър инструменталист, ако не свири гениалните творби на австриеца.

С Моцарт обаче е свързана и кариерата ѝ на певица още от самото начало през 90-те години в Софийската опера, а и по-късно във Виенската държавна опера. В Австрия Красимира Стоянова е носител на почетната титла “камерзингерин”, която се връчва от австрийския президент на най-прочутите и обичани певци. Другата световна сцена, на която често канят българката да пее Моцарт, е нюйоркската Метрополитен опера.

Освен най-известните арии за сопран - на графинята от “Сватбата на Фигаро”, на донна Анна от “Дон Жуан” и на Памина от “Вълшебната флейта”, в албума са включени и откъси за сопран от малко изпълнявани у нас опери като “Царят пастир” и “Идоменей”.

“С този албум всъщност поставям нещо като рамка на това, което съм правила от Моцарт”, каза при представянето на албума Красимира Стоянова. Тя призна, че вече се оттегля полека от участия в оперни спектакли, но календарът ѝ всъщност е пълен с концерти - само в близките няколко месеца ще има самостоятелни рецитали в Прага, Милано, София, Лозана.

Това е поредният албум, който певицата записва в сътрудничество с диригента Павел Балев. Първият е издаден в Мюнхен през 2010 г. и съдържа славянски арии и песни, изпълнени от Красимира Стоянова в съпровод на оркестъра на Баварското радио, за който тя настоявала да се дирижира от Балев. Още на следващата година албумът е отличен с наградата International Classical Music Awards (ICMA).