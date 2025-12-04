ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Различен рожден ден за шефа на МВР Даниел Митов

Различен рожден ден празнува днес министърът на вътрешните работи Даниел Митов. Личният му празник е по средата между два протеста, от които до голяма степен зависи стабилността на управлението. А задачата на Митов не е лека - той и подчинените му трябва да гарантират сигурността на хората по площадите и да не допускат провокации. Митов обаче е опитен ръководител - бил е и външен министър, в политиката е от 20 години и знае как да минава през кризи.

“24 часа” му желае здраве, здрави нерви и хладен ум!

