Захари Зограф в първата имерсивна изложба в Националната галерия

Мултимедийна прожекция

потапя зрителите в картините

на възрожденския художник

Националната галерия прави първата си имерсивна изложба, посветена на една от най-значимите фигури в историята на българското възрожденско изкуство – Захари Зограф. Ще бъдат показани негови религиозни и светски шедьоври.

Имерсивните изложби тепърва навлизат у нас. Чрез различни технологии като мултимедийна прожекция, 3D мапинг, интерактивно осветление, звук и понякога виртуална реалност те “потапят” зрителя в картините, вместо той просто да наблюдава експонатите от разстояние.

В изложбата за Захари Зограф са включени икони, рисунки, копирки, писма и документи, както и ранните светски портрети на художника. Представени са и голям брой стенописи – от най-ранните, изпълнени през 1838 г. за параклиса “Св. Йоан Кръстител” към църквата “Св. Богородица – Благовещение” в Асеновград до неговата своеобразна “лебедова песен” – стенописите от преддверието на манастира Великата Лавра на Света гора (Атон), създадени в периода 1851–1852.

Идеята на Националната галерия е да се популяризира изкуството на Българското възраждане. Началото на този период се отнася към средата на XVIII в., когато Паисий Хилендарски написва “История славянобългарска”. Картината “Лале”, ок. 1838-1840 г.

Захари Зограф от Самоков е централна фигура в прехода между църковната и светската живопис по пътя на европеизацията на българското изкуство. Изследователите го определят като изключително неординерна личност, отличаваща се със склонност към художествени експерименти и със смел подход към професионалните предизвикателства. Той рисува по натура портрети, растения, животни, голи тела, пейзажи и антични руини, а в църковните стенописни ансамбли въвежда образи на български и славянски светци, като редом с тях помества автопортрети и портрети на свои съвременници. Активно участва в борбата за църковна и национална независимост, подпомага издаването на книги и подкрепя инициативи за създаване на български училища.

Изложбата се открива на 10 декември и ще може да бъде разгледана до 30 януари в “Квадрат 500”.

