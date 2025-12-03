Три прожекции разказват за творчеството на френския художник

Цветният свят на Матис оживява на 360° в новото пространство за имерсивно изкуство в София - “Мина”. Събрани са в едно три нови прожекции, които потапят зрителите в творчеството на френския художник и скулптор Анри Матис.

Един билет осигурява достъп до трите прожекции, които съчетават изкуство, музика и светлина. “Матис: Завладяващото шоу” продължава 20 минути и е структурирано в 7 акта, изградени около два основни момента от живота на художника: преживяването на войната и сблъсъка с болестта. Във всяка секция от изложбата са включени подбрани цитати от изказванията на Анри Матис, които оформят неговата артистична философия.

През 1941 г. Анри Матис заболява от рак на дебелото черво и е подложен на тежка коремна операция, след която започва да използва инвалидна количка. Наред с Пабло Пикасо и Марсел Дюшан той е приеман за един от тримата художници, довели до революционните промени в пластичното изкуство в началото на ХХ век, които водят до значимо развитие в изкуството и скулптурата.

Сред визуалните творби, преработени в шоуто, се открояват "Червеното ателие", "Охлювът", "Танцът" и серията колажи, създадени в по-късния период от живота му.

Червеното се превръща в централния цвят на разказа, символизирайки както дълбоката емоция, така и вътрешната сила на трансформацията.

Първата прожекция е Matisse – Journey in Red. Тя представлява водещото шоу в програмата, което проследява творческата трансформация на Матис - от приглушени тонове към експресивната сила на червеното, символа на промяна, емоция и творческа енергия. В седем визуални глави публиката преживява ключови моменти от живота и изкуството на Матис, представени чрез монументални прожекции, музика и подбрани цитати на художника. Картините на Матис на 360 градуса в новия музей "Мина"

Следва поетичното визуално шоу Inner Constellations. То е вдъхновено от митологията, символиката и човешката връзка със звездите. Илюстрациите на Алекс Нимурад оживяват в 360-градусова анимация, синхронизирани с музика и движение.

Третата част е “Магията на зимните празници” - празнично шоу, в което има работилница на Дядо Коледа, блестящи зимни пейзажи и сцени от коледна приказка, създадени от mina.creative.studios и озвучени от композитора Джордж Попа.

Музеят за ново имерсивно изкуство “Мина” бе открит през август тази година. Той представя имерсивни спектакли и преживявания от световна класа, които съчетават изкуство, история и технологии. Зрителите преживяват магията на визуалното изкуство чрез 360-градусови прожекции, пространствен звук и интерактивни 3D среди.

