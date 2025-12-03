ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Десподов изпусна дузпа при 1:1 в битката за Солун

Как се правят вълшебства със сол и лунно тесто

Добре дошли в училището за вълшебници! В новата книга “Ръководство за магически експерименти” (изд. “Фют”) ще откриете 40 много интересни експеримента, които ще ви разкрият чудесата и вълшебствата за света около нас.

Ще разберете, че водата има магически свойства и никога не остава в покой, че въздухът има тегло и съвсем не е толкова лек. Ще се научите да отглеждате кристали, да правите вълшебства със сол и експерименти с оцет, да си правите лунно тесто и да овладеете тайнописа. С тези знания всеки вълшебник може да прави магически опити и демонстрации. А накрая ще получите и свидетелство за “начинаещ вълшебник” с лиценз да извършвате магически експерименти за радост на широката публика.

