Трите телекома инвестират в българската икономика ...

Първата Коледа на Мечо без зимен сън

Мечокът е развълнуван – това е първата му Коледа, в която няма да спи зимен сън. Иска да остане буден за празника, защото по Коледа всичко блести, мирише великолепно и винаги има нещо вкусно за хапване. Тази година за първи път получава подарък – неговата добра приятелка, мишката, му дава малка кутийка с красива панделка, която едва се вижда в огромната му лапа. Но да я отвори, се оказва трудно. Дали ще успее? “Колко е голям един малък подарък” от Дженифър Коулман е мила история за малки и големи, за приятелството и истинския смисъл на Коледа.

Още информация за поредицата на издателство “Миранда” може да видите на сайта www.miranda.bg.

