Фалшификат на Леонардо да Винчи напът да разруши репутацията на Ватикана

Габриел Алон се натъква на труп на млада жена без име и лице, плаващ във Венецианската лагуна. Била е стажант реставраторка във Ватиканските музеи, където открива шедьовър на Леонардо да Винчи, за чието съществуване никой не подозира. Картината обаче изчезва, а това ще застраши не само репутацията на Ватикана, но и живота на папата. Единственият начин Габриел Алон да предотврати грандиозния скандал и да върне изчезналия шедьовър е, като го фалшифицира. Но дали тази колосална измама ще се окаже по силите на легендарния бивш шпионин?

Напрегнатият сюжет е в новия роман на Даниъл Силва “Вътрешна афера” (изд. “Хермес”).

