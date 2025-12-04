ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

2 български сабльорки ще се борят за медалите на с...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21840744 www.24chasa.bg

Фалшификат на Леонардо да Винчи напът да разруши репутацията на Ватикана

1584

Габриел Алон се натъква на труп на млада жена без име и лице, плаващ във Венецианската лагуна. Била е стажант реставраторка във Ватиканските музеи, където открива шедьовър на Леонардо да Винчи, за чието съществуване никой не подозира. Картината обаче изчезва, а това ще застраши не само репутацията на Ватикана, но и живота на папата. Единственият начин Габриел Алон да предотврати грандиозния скандал и да върне изчезналия шедьовър е, като го фалшифицира. Но дали тази колосална измама ще се окаже по силите на легендарния бивш шпионин?

Напрегнатият сюжет е в новия роман на Даниъл Силва “Вътрешна афера” (изд. “Хермес”).

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Отговори за еврото: Как се контролират цените