Петър Дънов актуален и днес във време на духовна криза

Христос никога не е напускал земята и сега работи повече от всякога за духовното пробуждане на народите. Всеки човек може да го открие в живота си. Всеки има достъп до Христовия дух, ако издигне съзнанието си над привидния хаос на всекидневието, ако се посвети на доброто и съумее да превърне омразата в любов. Това проповядва Учителя Петър Дънов в беседите си, произнесени в началото на XX век. Те са особено актуални днес – във времената на духовна криза и нарастваща паника, подклаждана от предсказанията за свършека на света.

Част от тях са събрани в книгата “Петър Дънов. За Христос и новото човечество” на издателство “Хермес”.

