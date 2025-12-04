Тръмп разгневи и Мадона, орязал федералните средства за борба със СПИН

Поп кралицата Мадона тези дни стана поредната американска знаменитост, надигнала глас срещу президента на САЩ Доналд Тръмп. Така тя се присъедини към списъка с отявлени критици на републиканеца, включващи нейната колежка Тейлър Суифт, телевизионната водеща Опра Уинфри, кинодивата Мерил Стрийп, актьорът Робърт де Ниро и редица други американски звезди.

Но с какво точно Тръмп успя да разгневи Мадона година, след като беше избран за президент на САЩ?

Поводът за гнева на поп иконата беше 1 декември, когато се отбелязва Световният ден за борба със СПИН. По разпореждане на Тръмп неговата администрация неотдавна съкрати федералните средства за борба с това заболяване, за което все още няма лечение и което е отнело живота по света на 44 милиона души. В допълнение тази година администрацията на Тръмп реши, че за първи път от десетилетия САЩ няма да отбележат Световния ден за борба със СПИН, припомня американската медия Пи Би Ес. На американските федерални ведомства беше забранено да организират каквито и да е събития по този повод.

Именно тези две неща породиха гнева на Мадона, която го изля в дълъг пост в акаунта си в социалната мрежа „Инстаграм", пишат „Мари Клер", „Хил", „Ролинг стоун", „Индипендънт", „Хъф пост", „Билборд" и др.

„От четири десетилетия този ден е международно признат в света от представители от целия политически спектър, защото животът на милиони хора беше засегнат от кризата с ХИВ", пише в поста си Мадона, която от много години участва в борбата срещу смъртоносното заболяване.

„Доналд Тръмп обяви, че Световният ден срещу СПИН не трябва да бъде отбелязван. Едно нещо е да заповядаш на федералните агенти да не отбелязват този ден, но съвсем друго нещо е да поискаш от цялата широка общественост да се прави, че все едно никога не е съществувал такъв ден. Това е смешно, абсурдно, немислимо", коментира поп дивата.

Тя визира по-конкретно имейл, изпратен от Държавния департамент на САЩ до неговите служители, в който се казваше, че обществени средства не могат да бъдат използвани за инициативи по повод Световния ден за борба със СПИН. Служителите на Държавния департамент бяха призовани също така да се въздържат от публично споменаване на този ден, пише "Мари Клер".

В гневното си послание Мадона не се поколеба и да сподели собствения си опит в борбата със СПИН, засегнал нейни близки, на чиято смърт тя е станала свидетел. "Списъкът на хората, които аз познавах, обичах и изгубих заради СПИН е много дълъг. Сигурна съм, че мнозина сред вас могат да кажат същото нещо", написа Мадона по адрес на феновете си. След което кралицата на попа допълни, че „може да се обзаложи, че Тръмп не е виждал как негов най-добър приятел умира от СПИН, че не е държал никога ръката на умиращ от СПИН близък, че не е виждал как кръвта се оттегля от лицето при последното придихание на близък човек, покосен от СПИН само на 23 години".

Световният ден за борба със СПИН е учреден през 1988 г. и се отбелязва ежегодно на 1 декември. След десетилетия на изследователска дейност научната общност все още не е успяла да открие начин за изкореняване на заболяването. Самата Мадона припомни това в поста си. „Все още няма лек срещу СПИН и хората все още умират", заяви тя.

По-рано през годината САЩ суспендираха финансирането на ключовата си програма за превенция и борба със СПИН, известна като Спешен план на президента на САЩ за борба срещу СПИН, посочва Пи Би Ес. Смята се, че благодарение на програмата е бил спасен животът на 26 милиона души в последните две десетилетия по света. Благодарение на програмата са били предотвратени милиони заразявания с вируса на СПИН по света, по-специално в Африка. Само през миналата година правителствени данни показаха, че програмата е предоставила животоспасяващи медикаменти при зараза с ХИВ на 20,6 милиона души. Програмата е оказала подкрепа и на над 342 000 здравни работници, за да се грижат за пациенти с ХИВ. Програмата е подпомогнала дейности за превенция на заразата и за укрепване на здравната система на над 50 държави по света.

Знаковата програма на САЩ беше създадена през 2003 г. при администрацията на друг републикански президент – Джордж Буш-младши. Отчасти тя се прилагаше от Американската агенция за международна помощ, която Тръмп разформирова по-рано през годината, след като замрази средствата за чуждестранна помощ. Впоследствие Държавният департамент на САЩ разпореди изключение от това замразяване за някои животоспасяващи услуги и програми, в това число и за президентската програма срещу СПИН. Дейностите по програмата бяха прехвърлени към Държавния департамент. Но неправителствени организации биха тревога, че проекти, свързани с борбата срещу ХИВ/СПИН, са преустановени въпреки това. А без Агенцията за чуждестранна помощ много от планираните инициативи в тази насока също са в застой. Орязванията на федералните средства оказват сериозно негативно въздействие върху здравните грижи за пациенти от Африка, Азия и Латинска Америка, като застрашават глобалните усилия за борба със СПИН, посочват експерти, цитирани от Пи Би Ес.

Що се касае до Мадона, не за първи път кралицата на поп музиката надига глас срещу Тръмп, припомня „Нюзуик". В интерес на истината отношението й към републиканеца е пропито с негативни нотки далеч преди Тръмп да се впусне в политиката и да започне да обмисля участие в президентските избори.

В началото на 90-те години на миналия век се появиха информации, че Мадона имала романтичен интерес към Тръмп, който по онова време беше магнат в областта на недвижимите имоти и шоубизнеса. Но се твърдеше, че тези информации не се базирали на обективна истина, а са били изфабрикувани или от самия Тръмп, или от негов агент по връзки с обществеността.

През 2019 г. самата Мадона в интервю за „Ню Йорк таймс" разказа за контактите си с Тръмп по времето, когато тя е участвала в рекламна кампания за модната марка „Версаче", като снимките за кампанията са били направени в имението на Тръмп във Флорида. Мадона сподели, че по време на снимките Тръмп й е звънял няколко пъти по телефона, за да я пита дали всичко в имението му е наред и дали тя се чувства удобно там. В същото интервю за „Ню Йорк таймс" Мадона описваше Тръмп като човек със слаб характер. Този слаб характер Тръмп крие под поведение на мъжкар, който тормози останалите, допълваше Мадона. Според нея чрез подобно поведение този тип хора се опитват да компенсират това, че вътрешно се чувстват несигурни в себе си. Кралицата на попа добавяше, че един сигурен в себе си мъж, че едно сигурно в себе си човешко същество, няма нуждата да демонстрира поведение на тормоз над всички около себе си. В същото интервю Мадона разкриваше, че някои от темите, разглеждани в парчетата в албума й „Madame X" всъщност са музикален израз на гнева й срещу един свят, в който лидери като Тръмп както изглежда систематично отнемат всички лични свободи на хората. Докато Мадона изразяваше това мнение по адрес на Тръмп през 2019 г., републиканецът караше третата година от първия си президентски мандат, припомня „Нюзуик".

В лични разговори Мадона е споделяла, че по време на снимките за кампанията на „Версаче" е имала и поводи за срещи с Тръмп. Тогава той й се е сторил приятелски настроен и харизматичен човек, но харизматичен и приятелски настроен в мачовски стил. Още по онова време Тръмп демонстрирал политическа некоректност, като на Мадона това й се струвало тогава забавно. Тя обаче допълва, че не е предполагала изобщо, че десетилетия по-късно на Тръмп ще му хрумне да се кандидатира за президент.

„Има такива хора по света. Нямам нищо против съществуването им. Но те просто не могат да бъдат държавни глави. Просто аз не мога да поставя Тръмп и Барак Обама в едно изречение, в една стая, в едно описание на длъжността, която заемат", казва Мадона десетилетия по-късно, когато прави съпоставка между Тръмп, станал вече президент и бившия президент на САЩ, демократа Барак Обама.

През декември 2016 г. няколко седмици след като републиканецът Тръмп победи демократката Хилари Клинтън на президентските избори в САЩ и спечели първи президентски мандат, Мадона сподели какво чувства относно изхода от вота. Пред „Билборд" тя каза: „Почувствах се така, сякаш някой е умрял. Почувствах се все едно че съм съкрушена и предадена, почувствах се така, както човек се чувства, когато някой, когото обича повече от всичко, го изостави, както човек се чувства, когато някой е умрял. Така се чувствам всяка сутрин. Събуждам се и си казвам: „О, чакай, Доналд Тръмп продължава да е президент, това не е просто един лош сън, който съм имала". Тогава Мадона допълни, че се чувства предадена от онези жени, които са гласували за Тръмп. „Процентът на жените, които гласуваха за Тръмп, е безумно висок", каза певицата пред „Билборд".

Кралицата на попа сподели тогава и, че се е изпокарала с хора, които са подкрепили Тръмп на изборите през 2016 г. Тя подчерта, че това, че Тръмп е станал президент, потвърждава горчивата истина, че парите управляват света, а не интелигентността, опитът, моралният компас, способността да взимаш мъдри решения, способността да мислиш за бъдещето на човешката раса.

Пак тогава Мадона заяви, че планира да предприеме действия срещу Тръмп и че обмисля каква да бъде реакцията й на неговото избиране за президент. Тя каза, че обмисля да участва във Вашингтон в похода на жени срещу избирането на Тръмп, който беше насрочен за деня след встъпването в длъжност на републиканеца. В интервюто за „Билборд" от декември 2016 г. кралицата на попа казваше, че е родена, за да се бори срещу дискриминацията и срещу подценяваните хора.

Певицата изпълни тогава заканата си и участва в антитръмписткия женски поход във Вашингтон в деня след встъпването на Тръмп в длъжност през януари 2017 г. Тя дори произнесе реч пред участниците в проявата, припомня „Нюзуик". „Да, аз съм гневна. Да, аз съм обидена. Да, аз страшно много време си мисля за това, че Белият дом трябва да бъде взривен. Но знам, че това няма да промени нищо", заяви тогава Мадона.

В отговор на тези нейни коментари Тръмп я нарече „отвратителна". След това обаче Мадона поясни в пост в „Инстаграм", че думите й са били извадени от контекста. "Не съм човек на насилието. Не насърчавам насилието и е важно хората да чуят и да разберат цялата ми реч, а не само една фраза", написа тогава певицата. Тя обясни, че се опитала да каже на хората, че пред тях има два пътя по отношение на тяхната реакция спрямо идването на власт на Тръмп. Единият е да се реагира на Тръмп с гняв, а другият е да се реагира с надежда, визирайки надеждата, че хората ще съумеят да се противопоставят на републиканеца. Мадона добави, че тя лично иска да започне „революция на любовта" срещу Тръмп, визирайки, че революцията й няма да е пропита с насилие, а ще е водена от любовта й към дискриминираните и низвергнатите от Тръмп. Впоследствие обаче Мадона изтри този пост.

И вместо да извърши „революция на любовта", кралицата на попа избяга от САЩ в Португалия. През 2018 г. в интервю за „Вог" без да назовава поименно Тръмп, тя заяви, че е заминала за иберийската държава, защото е имала нужда от промяна. В същото интервю певицата каза, че е искала да излезе от САЩ за известно време, защото родината й не преживявала най-добрите си мигове точно в този момент.

Няколко години по-късно по време на предизборната кампания за президентския вот през ноември 2024 г. Мадона подкрепи кандидатката на демократите Камала Харис. Когато Тръмп я победи на изборите и спечели втори управленчески мандат, Мадона не скри гнева си. В „Инстаграм" тя публикува снимка на торта, разкрасена с надписа: „Тръмп да върви по дяволите". Мадона също така напомни, че срещу Тръмп се водят разнородни дела, включително и за изнасилване на журналистка и разкритикува аргумента на привърженици на републиканеца, че той е бил избран за държавен глава, защото този избор е добър за оздравяването на икономиката и финансите на САЩ, припомня „Индипендънт".