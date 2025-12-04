Варненски пожарникари позираха за предизвикателен календар (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Календар с 12 предизвикателни фотографии на разголени варненски пожарникари вече е в продажба. Инициативата е с благотворителна цел под надслов „Герои в сянка 2026".

Събраните средства ще подпомогнат децата на загинали и пострадали служители от системата на МВР чрез дългогодишната кампания „С обич за децата, в памет на бащите герои!", организирана вече 16 години от Синдикалната федерация на служителите в МВР.

Всяка страница на календара съдържа професионална фотография на пожарникари с автентични реквизити. Част от кадрите са заснети в горски терени, където това лято имаше реални пожари, разказа един от фотографите Деян Недялков.

Изработването на календара се превърна в традиция. Всички участват с желание, защото това е жест към децата – да знаят, че родителите им герои не са забравени, допълни Йоана Колева от синдиката.

Пожарникарите са категорични, че професията им се крепи не на материални стимули, а на мисията да спасяват човешки животи — и на благодарността, която виждат в очите на хората, на които помагат.

Фотографи на календара са Деян Недялков, Мариана Димитрова, Диан Георгиев и Тодор Динчев.

Участват огнеборците: Христо Христов, Гълъбин Куюмджиев, Веселин Димитров, Ангел Ангелов, Георги Георгиев, Александър Кючуков, Георги Николов, Галин Тодоров, Теодор Петков, Александър Иванов, Йордан Русев, Димитър Цанков.

Тиражът на календара е 3000 броя, а цената – 25 лева.

През тази година е създадена специална електронна платформа, чрез която всеки може да си поръча календар https://www.skauza.com