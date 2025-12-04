ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившата столична чалготека "Син Сити" става зала за изкуства

2028
Сградата ще заживее нов живот.

Изгорялата бивша столична чалготека "Син Сити" ще се превърне в зала за изкуства. За това съобщи историкът и политик Тодор Чобанов в социалните мрежи. Ето какво пише той:

"Една знакова старина на София, преживяла редица перипетии, ще започне нов живот, съхранявайки своя автентичен вид и дух. Бившият театър "Ренесанс"/кино "Възраждане" на пл. "Възраждане" ще бъде частна зала за културни събития. Зад този несъмнен успех се крият много невидими за обществото усилия и работа на администрациите, които през годините положиха големи усилия да не бъде загубена сградата." 

Публикувахте от Todor Chobanov в Четвъртък, 4 декември 2025 г.

