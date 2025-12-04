ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световни оперни звезди идват в София

Новата тенис звезда Иван Иванов заведе гаджето си Джеси на биохотел в Алпите

Иван Иванов и Джеси. Снимки: Инстаграм

На зимна ваканция в австрийските Алпи се отдадоха най-голямата ни надежда в тениса Иван Иванов и неговото гадже. 17-годишният българин заведе германката с български корени Джесика Франке на биохотел сред природата. Самият той показа в социалните мрежи кадър, на който е гушнал половинката си в коридора. Повече по темата четете в bgdnes.bg

