На зимна ваканция в австрийските Алпи се отдадоха най-голямата ни надежда в тениса Иван Иванов и неговото гадже. 17-годишният българин заведе германката с български корени Джесика Франке на биохотел сред природата. Самият той показа в социалните мрежи кадър, на който е гушнал половинката си в коридора. Повече по темата четете в bgdnes.bg
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21849431 www.24chasa.bg
Новата тенис звезда Иван Иванов заведе гаджето си Джеси на биохотел в Алпите
4612
Последвайте ни в Google News Showcase