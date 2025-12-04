Израел бе допуснат до участие в "Евровизия", 4 страни обявиха бойкот на конкурса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел бе допуснат до участие в песенния конкурс "Евровизия" догодина въпреки протестите на редица страни, предаде Франс прес.

Решението бе взето днес на заседанието в Женева на Европейския съвет за радио и телевизия.

Три страни - Испания, Нидерландия и Ирландия, вече обявиха, че ще бойкотират конкурса в знак на протест заради действията на Израел по време на войната в ивицата Газа, отбелязват АФП и БТА.

По-късно и Словения обяви бойкот заради решението Израел да бъде допуснат, съобщи словенската обществена телевизия, цитирана от Ройтерс.