ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21864744 www.24chasa.bg

Вижте новата коледна картичка на крал Чарлз III и кралица Камила - избраха кадър от Рим

4688
Крал Чарлз III и кралица Камила КАДЪР: Екс/@RoyalFamily

Крал Чарлз III и кралица Камила са избрали своя снимка, направена в Рим, за официалната си коледна картичка.

Кадърът е направен през април по време на държавното им посещение в Италия. Двамата са усмихнати един до друг на градинска пътека. Кралят е в син костюм, а Камила е в бяла рокля.

Поздравът на двамата гласи „Желаем ви много щастлива Коледа и Нова година".

Тази снимка е четвъртата им коледна картичка, откакто Чарлз стана крал.

Кадърът е заснет от фотографа Крис Джаксън и е направен в имота на Вила Волконски - резиденцията на британския посланик в Рим, пише Нова тв. 

Снимката е направена по случай 20-ата годишнина от сватбата на краля и кралицата. Кралицата носи и брошка с момина сълза, символ на вечна любов.

Крал Чарлз III и кралица Камила КАДЪР: Екс/@RoyalFamily

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте уникални кадри с дрон на заседналия край Ахтопол танкер (Галерия, видео)