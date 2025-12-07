Албум представя драмата на турците в "голямата екскурзия"

125 фотоса са събрани в албума "О, спомняте ли си, Лейла". Те са визуален разказ за едно събитие, което още дълги години ще стои като грозен белег на снагата българска - "Голямата екскурзия". Така някой циничен мозък беше нарекъл изселването на българските турци от България през горещото лято на 1989 г.

Само за 84 дни хората с мююсюлманско вероизповедание трябваше насилствено да тръгнат родината си България. Напускат или се готвят да напуснат родните си домове 2/3 от турската общност. Докато Турция затваря гриницата си заминават 309 592 души, или 3/4 от населението на страната. Молби за паспорт са подали 549 757, което е 5/8 от населението. Още стряскащи цифри можете да научите от текста в албума.

Но могат ли "сухите" цифри да разкажат за трагедията, изживяна от тези трудолюбиви и мирни хора? Може ли нормален човек да остане равнодушен от покъртителните изповеди на мъже и жени за изживяното в ония дни?

На представянето на албума авторът на снимките - големият фотограф Иван Григоров, се просълзи, когато разказваше за видяното и преживаното на терена. И особено за красивото момиче Лейла, което виждаме да седи тъжно в колата, и чието име е в заглавието на албума.

Иван Григоров снима този кадър на "Капитан Андреево" през юли 1989.

От тогава изминават 36-37 години. Някои от преселниците са сломени от преживяното и си отиват от този свят без време. Други, макар и трудно, се приспособяват към живота в Турция. Трети не издържат на носталгията по дома и се връщат. Животът продължава и дано бъдните поколения и от двата етноста заживеят мирно и задружно, както е било преди "голямата екскурзия".

Аз приемам този вълнуващ албум и като подадена ръка за прошка. Той е от поредицата "О, спомняте ли си" на Веселин Боришев.