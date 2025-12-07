ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Георги Господинов: Хората търсят отговори на сериозни въпроси в литературата

Георги Господинов КАДЪР: NOVA

Хората търсят отговори на сериозни въпроси в литературата. Това каза писателят Георги Господинов.

Той сподели, че според наблюденията му през последните пътувания хората търсят в литературата отговори на сериозни въпроси. "Не купуват книги само защото са нашумели или са забавни, а защото имат екзистенциални въпроси и искат да получат отговор. Това е много хубаво". 

"Тъгата не може да се изтрие, но тя може да се опитоми. Разказването на истории и разговорите са част от опитомяването на тази емоция", каза той пред NOVA. 

Според него човек е човек преди да е германец, българин или друга националност.

"Последните години имах притеснения, че младите хора не се интересуват от политическото. Но това, което видях, беше невероятна изненада и за мен", каза Господинов за протестите в страната.

"Спомних си тази неукост на моето протестиране преди години, това незнаене как да се държиш, тази липса на памет за протест. След това през 1997 година и през 2013 година ходехме с децата си на протести. През 2025 година дъщеря ми и хората от нейното поколение водят нас за ръка. Младите дадоха сила на този протест, но той е процес в годините", смята писателят.

