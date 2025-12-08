Брачна двойка избра историята в двореца "Врана" за начало на своята обща история

Митрополит Антоний венча новото семейство Димитрис и Маргарита Орфанидис, свидетели бяха госпожа и господин Снежа и Вежди Рашидови
Димитрис и Маргарита Орфанидис избраха да започнат да пишат своята обща лична история сред картини, мебели, архиви на трима български царе в двореца “Врана” в София.
Новата брачна двойка по този начин представи на свои приятели от цял свят родината на младоженеца и неговата майка Траянка Орфаниду, която е вероятно най-лъчезарният представител на големия охранителен бизнес в България чрез своята компания “Форст Делта”.
Църковната венчавка беше извършена от негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний в храм “Св. Спиридон” на остров Корфу.
Свидетели на брачния съюз са Вежди и Снежа Рашидови.
От приятелите от “24 часа” – любов и търпение!