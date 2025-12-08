Брачна двойка избра историята в двореца "Врана" за начало на своята обща история

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Митрополит Антоний венча новото семейство Димитрис и Маргарита Орфанидис, свидетели бяха госпожа и господин Снежа и Вежди Рашидови

Димитрис и Маргарита Орфанидис избраха да започнат да пишат своята обща лична история сред картини, мебели, архиви на трима български царе в двореца “Врана” в София.

Новата брачна двойка по този начин представи на свои приятели от цял свят родината на младоженеца и неговата майка Траянка Орфаниду, която е вероятно най-лъчезарният представител на големия охранителен бизнес в България чрез своята компания “Форст Делта”.

Новото семейство позира с майката на младоженеца Траянка Орфаниду.

Църковната венчавка беше извършена от негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний в храм “Св. Спиридон” на остров Корфу.

Свидетели на брачния съюз са Вежди и Снежа Рашидови.

