За седми път Краля на валса идва у нас през февруари 2026 г. с два големи концерта - първият от които напълно разпродаден, а интересът към втория е огромен. Андре Рийо, който превръща всяка своя изява в празник на музиката, споделя какво го вдъхновява, как поддържа магията на сцената вече десетилетия и за своето „семейството” – оркестъра „Йохан Щраус”.

- Г-н Рийо, вашите концерти са цял спектакъл – музика, театър, празник. Как изграждате тази атмосфера – започвате от нотите, или първо си представяте емоцията, която искате хората да изпитат?

- Емоцията е нещо, което не можеш да контролираш – това е тайната сила на музиката: всеки реагира по свой собствен начин, когато я преживява. Затова на моите концерти ще видите всякакви емоции: когато сте щастливи – усмихвайте се… когато сте тъжни – не се страхувайте да покажете сълзите си… Музиката е изкуството, което достига директно до сърцето ви! Освен това, на сцената ние също много се забавляваме - няма и миг престорени емоции, искрено се наслаждаваме на всяка вечер!

- Как решавате кои произведения да включите в репертоара си – слушате повече сърцето си или мислите за реакцията на публиката?

- Слушам сърцето си, това е напълно вярно: когато определена мелодия ме трогне по един или друг начин, почти съм сигурен, че тя ще трогне и публиката ми. Съпругата ми също играе важна роля в подбора. Заедно правим нова програма всяка година – за ново турне и за нов албум. Понякога питаме и най-големия ни син Марк, който има впечатляващи познания за филмовата музика.

- Вашият оркестър винаги излъчва енергия и радост. Какво се случва зад кулисите, за да поддържате този дух и усещане за единство?

- Всичко се гради на приятелство, хармония и лоялност. Някои музиканти са част от оркестър „Йохан Щраус” още от създаването му през 1987 г. Това ме прави невероятно горд човек! Изнасяме около 80 концерта годишно. И докато сме на турне, споделяме всичко заедно — щастливите моменти, но и тъжните.

- Ако Вашият оркестър беше едно голямо семейство, каква роля бихте казали, че играете в него – бащата, приятеля, диригента или нещо друго?

- Забавно е, че споменавате думата „семейство“, защото точно това е прякорът, който използвам за своя оркестър – „моето Голямо семейство”. „Малкото семейство” – това са съпругата ми, нашите синове и петте ни прекрасни внуци. Смятам себе си за pater familias, бащата на едно много приятно и мило семейство.

- Имате фенове по целия свят. Кое е най-необичайното място или ситуация, в която сте виждали хора да танцуват валс на ваша музика?

- От няколко години летните ми концерти в Маастрихт и Коледните концерти се излъчват и в кино салони по целия свят - това е за хора, които не могат да дойдат на площад Вирхоф. Но… познайте! Дори в киносалоните хората стават и започват да танцува! Когато чух за това, не можех да повярвам на очите и ушите си.

- Когато виждате три поколения да се наслаждават заедно на концертите ви, какво бихте казали за бъдещето на класическата музика?

- Винаги съм казвал, че класическата музика е предназначена за всички – не само за елита, както някои смятат. Вземете Щраус, Бетовен или Моцарт - те са били истински поп звезди в своето време, наистина! Ако живееха днес, съм сигурен, че щяха да имат хиляди последователи в социалните мрежи, фенове щяха да си правят селфита с тях, да има сесии за автографи в търговските центрове… хаха! Толкова съм горд, че съм част от тази чудесна еволюция.

- Как изглежда един обикновен ден на Андре Рийо, когато няма концерт, репетиция или турне?

- Ден за почивка – да чета книга, да излизам на разходка с Марджъри и нашите кучета, да глезя внуците си с торти, които им приготвям… или просто да не правя нищо. Но последното никога не продължава повече от 5 минути… винаги имам идеи в главата си – или за нова програма, или за нова сграда. Ако не бях музикант, че щях да стана архитект.

- Това е вашето седмо посещение в България. Има ли някакви по-специални спомени от предишните ви посещения?

- Имам много приятни спомени от България. Българската публика ми е много скъпа, защото е толкова дружелюбна, мила и много музикална. И не на последно място: моят концертмайстор е от България - Креми Минeва вече повече от 25 години е един от най-ентусиазираните членове на оркестъра!

През февруари българските зрители отново ще могат да чуят любими очарователни мелодии, поднесени от Рийо и неговия оркестър „Йохан Щраус”, хор и солисти от различни националности, в репертоар, простиращ се от класически музикални шедьоври до валсове, музика от филми, поп хитове и опера. Билети за концерта на 3 февруари 2026, зала Арена 8888 се продават в мрежата на Ивентим.

Снимки: Виктория Вучева