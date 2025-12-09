Бягството на д-р Менгеле

Цели 35 г. Ангелът на смъртта от Аушвиц се крие от правосъдието и от Мосад

От баща си наследява упоритост, хитрост и амбиция, а от майка си - хладнокръвие и безчувственост

Изпитва наслада, когато разбира за смъртта на брат си, "погребва" го пак, като се жени за вдовицата му

Преди да почине, се вижда със сина си Ролф, който е отвратен от липсата на разкаяние у баща си

Пътническият параход пристига в Буенос Айрес след триседмично пътуване. Хелмут Грегор е напрегнат. Подава документите си на митничаря. 174 см висок, очи пъстри, роден на 6 август 1911 г. в Термено, немски гражданин от италиански произход. Католик, професия - механик. Толкова мургав, че може да бъде объркан с човек от ромски произход. Униформеният преглежда багажа му - внимателно сгънати дрехи, портрет на изящна руса жена, книги и няколко плочи с оперна музика. Изненадата идва повече от съдържанието на малкия куфар на пътника - спринцовки за подкожни инжекции, тетрадки със записки и схеми по анатомия, кръвни проби, тромбоцити. Твърде странно за един механик.

Грегор трепери. Поел е огромен риск, когато запазва компрометиращото куфарче. Но пък то е безценен плод на години изследвания. В него се съдържа целият му живот, връща му спомена за бараките, газовите камери, крематориумите, железопътните рампи, където прекарва най-хубавите си години като „инженер" на расата. Място, пропито с парливия мирис на изгорени тела и коси, опасан с наблюдателници и телени мрежи. На мотор, на колело или в кола, той обикаля сред сенките без лица, с безупречно блестящи ботуши, ръкавици, униформа и фуражка, леко килната на една страна. Беше забранено да го гледат в очите или да го заговарят. На рампата, където разпределят европейските евреи, с едно движение на тънката си пръчица всемогъщият Грегор решава съдбата на своите жертви: наляво - незабавната смърт - газовите камери; надясно – бавната, принудителният труд или лабораторията, най-голямата в света, която той захранва с "подходящ човешки материал" - джуджета, гиганти, сакати и любимите му близнаци.

Смята се за пазител на расовата чистота и алхимик на новия човек. След войната го чака великолепна университетска кариера и признателността на победилия райх. Земя, извоювана с кръв - това беше голямата му амбиция.

Хелмут Грегор всъщност е Ангелът на смъртта - доктор Йозеф Менгеле, и така на пристанището в Буенос Айрес започва неговото бягство от закона и хората.

Той успешно се установява в столицата на Аржентина под фалшива самоличност. Първоначално живее в мизерия. Слива се с тълпата. Дели тесни квартири с различни хора, за да не се набива в очи. През нощите гледа портрета на красивата си съпруга Ирене и не може да преживее факта, че тя отказа да го последва в Аржентина заедно с наскоро родения им син Ролф.

