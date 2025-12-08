Рейтингът на "Игри на волята" по-висок от миналогодишния сезон

Финалът на риалити формата „Игри на волята" енай-гледан в телевизионния ефир в петък вечер. Битката за голямата победа и наградата от 100 000 лв. на Арената в Дивия север привлякла над 40% от всички зрители в активна възраст (18-59 г.).

Втората телевизия по това време е с над 2 пъти по-нисък резултат, с отчетен 17.3% аудиторен дял по същото време. Победата в седмия сезон на „Игри на волята" грабна Мирослав Великов.

Последният сезон на „Игри на волята" привлече средно 36,9% от зрителите в активна възраст (18-59 г.), докато втората телевизия в класацията е отчела едва 19,1% от аудиторията в същия часови интервал.

С това предаването подобри резултатите си от миналогодишния сезон, когато отчетеният аудиторен дял сред зрителите в активна възраст (18-59 г.) бе 36%.

Социалните мрежи на риалити формата са генерирали над 345 милиона гледания, като междувременно последователите на Facebook, Instgram и TikTok профилите на „Игри на волята" отбелязват ръст от нови 80 000 човека. Специалната подкаст поредица с водеща Ваня Запрянова „След Игрите" до момента надхвърля 70 милиона гледания в дигиталните платформи.