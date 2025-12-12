Дъщерята на Анна Никол Смит е нейно копие, но само външно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 19 години тя прилича смайващо много на майка си Анна Никол Смит. Но за разлика от трагично известния секссимвол дъщеря й Даниелин живее тихо, далеч от прожекторите.

Първите дни: раждане в сянката на трагедията

Даниелин Хоуп Бъркхед се ражда през септември 2006 г. на Бахамите – в момент, в който личният живот на майка е в пълен хаос. Само три дни след раждането умира нейният брат Даниел, на 20 години. Той пристига в болницата, за да види новородената си сестра, но пред очите на майка си умира от свръхдоза.

Пет месеца по-късно светът губи и Анна Никол Смит - също от свръхдоза.

Така едно бебе на пет месеца остава почти сираче.

Скандалът: кой е бащата?

Смъртта на Анна Никол отприщва международен медиен хаос. В акта за раждане като баща е вписан адвокатът Хауърд К. Стърн, но още трима мъже твърдят публично, че са възможни биологични родители.

Съд, медии, ДНК тестове - светът следи драмата като сензация.

През април 2007 г. съдебно разпоредено изследване доказва категорично: биологичният баща е фотографът Лари Бъркхед.

Хауърд К. Стърн приема резултата достойно и остава близък приятел на семейството.

Бъркхед получава пълно попечителство над момичето.

Нов живот далеч от Холивуд

От този момент нататък животът на Даниелин тръгва по съвсем различна траектория.

Баща й решава да я изведе от средата, която е разрушила майка й. Премества се с нея в Луисвил, Кентъки, където момичето расте като напълно нормално дете.

Даниелин ходи на обикновено училище, свири на цигулка, има домашен гущер, посещава Леголенд и Дисниленд, живее в голяма, но уютна семейна къща, има приятели и спокоен ритъм.

Нищо в живота не напомня за бляскавите и бурни години на Анна Никол.

Поразителната прилика и категоричен отказ от слава

Снимка: Getty Images

Днес, на 19 години, Даниелин е почти отражение на майка си - от тюркоазените очи до леко наклонената усмивка.

Но за разлика от Анна Никол тя категорично отказва да се занимава с шоу бизнес.

Лари Бъркхед е запазил дрехи на бившата си половинка, но дъщеря му носи само някои от тях - и то по личен избор. Той отхвърля оферти за нея от модни агенции, телевизионни студиа и стрийминг платформи, включително няколко документални проекта.

"Тя не дължи на света нищо", казва той.

Единствената публична поява, която допускат, е ежегодното участие на конните надбягвания Kentucky Derby - мястото, където родителите се срещат за първи път.

Спокоен живот след бурята

Даниелин е израснала в дом, в който доминират нормалността и стабилността, не сензациите. Баща й пуска снимки в социалните мрежи, но без да прави дъщеря си част от публичната машина. Семейството живее в Луисвил - близо до корените на Лари, далеч от мощните вълни на Холивуд и далеч от света, който разруши майка й.

Финалът на една необикновена съдба

Историята на Даниелин Хоуп Бъркхед доказва, че дете, родено в трагедия и обградено от медиен шум, може да порасне спокойно - ако има кой да го пази.

Тя прилича на Анна Никол Смит във всичко, което е видимо, но избира съдба, напълно различна от нейната.

Не търси слава, не преследва прожектори и не повтаря живота на майка си.

И може би точно това е силата - в правото да бъде просто себе си.

ДОСИЕ

Анна Никол Смит, чието истинско име е Вики Лин Маршал, по баща Хоган (1967–2007) е американски фотомодел, актриса и телевизионна звезда, световноизвестна през 90-те, след като печели титлата Playmate of the Year на Playboy и става лице на различни модни брандове.

Известна е с бурния си личен живот, брака си с милиардера Дж. Хауърд Маршал и постоянния медиен интерес около нея.

Широко обсъжданият брак с петролния магнат Маршал, който е с 63 години по-възрастен от нея, дава повод за спекулации, че Анна се е омъжила за 89-годишния милиардер заради парите му – нещо, което тя отрича.

Година след смъртта на милиардера тя започва продължителна съдебна борба за част от неговото наследство. Заведеното от нея дело "Маршал срещу Маршал" достига до Върховния съд на САЩ през февруари 2006