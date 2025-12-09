Как “24 часа” попадна във френска телевизия

Илюзионистът Алекс Голдфайер, за когото вестникът разказа миналата година, гостува в предаването Vous etes formidables

Най-четеният всекидневник в България! - възкликва френският тв водещ Паскал Жервез, докато разгръща в. “24 часа”. Един от броевете на вестника ни е “пропътувал” чак до Франция, за да може и зрителите на предаването Vous etes formidables (в превод “Ти си невероятен”) по канал 3 на френската телевизия да се докоснат до него. Поводът е гостуването на българския илюзионист Алекс Голдфайер, който от години живее и работи във Франция. Алекс Голдфайер позира стс страницата на вестника в студиото на френското предаване.

Още при представянето на госта водещият показва пред камерата корицата и посветената на него страница, написана от Виктория Костова. В предаването наричат Голдфайер “най-добрия магьосник на България”. Там той представя някои от фокусите си.

Миналата година медията ни разказа за живота му - от приятелството му с Ненчо Илчев, съветите на маг Лепас, кандидатстването му в НАТФИЗ и как заминава за Франция, без да знае езика.

Сега, 25 години по-късно, Алекс Голдфайер прави турнета из цяла Франция, където представя собственото си шоу Happy Magic (от англ. “Щастлива магия”).

Голдфайер присъства на фестивала “50 години Съюз на илюзионистите в България”, който се състоя в София на 6 и 7 декември. Ученикът на Лепас получи официално мемориалната купа “Сенко” за 2025 г.