ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С обрат от 0:2 в Торино "Милан" се върна върха в И...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21872363 www.24chasa.bg

Цветана Манева и Радина Кърджилова разказват лични истории пред публика

2216
Цветана Манева

Актрисите Цветана Манева и Радина Кърджилова ще разказват лични истории пред публиката във вечери, организирани от драматурга Яна Борисова. Това ще бъде серия от еднократни събития в софийската галерия “Артур”, в които ще говорят актьори, режисьори, писатели, музиканти, а публиката може да задава въпроси.

Срещите са наречени “Моята специална вечер с…” и няма да са под формата на интервю, лекция или шоу. Първото ще се състои на 31 януари, когато ще гостува Цветана Манева, а Радина Кърджилова ще бъде на 28 февруари.

Радина Кърджилова
Радина Кърджилова

Цветана Манева
Радина Кърджилова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото