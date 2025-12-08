Цветана Манева и Радина Кърджилова разказват лични истории пред публика

Актрисите Цветана Манева и Радина Кърджилова ще разказват лични истории пред публиката във вечери, организирани от драматурга Яна Борисова. Това ще бъде серия от еднократни събития в софийската галерия “Артур”, в които ще говорят актьори, режисьори, писатели, музиканти, а публиката може да задава въпроси.

Срещите са наречени “Моята специална вечер с…” и няма да са под формата на интервю, лекция или шоу. Първото ще се състои на 31 януари, когато ще гостува Цветана Манева, а Радина Кърджилова ще бъде на 28 февруари.