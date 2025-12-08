Анелия празнува 25 г. на сцената с концерт в “Арена София” догодина

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С обрат от 0:2 в Торино "Милан" се върна върха в И...

Анелия е поредната попфолк звезда, която ще прави концерт в столичната зала “Арена 8888 София”. С него тя ще отпразнува 25 години на сцената. Певицата ще събере феновете си за този повод на 28 ноември догодина. Специално за концерта като гост-изпълнител Анелия кани голяма гръцка звезда, но името засега остава в тайна. За някои от изпълненията към нея ще се присъединят и други певци, с които тя е правила дуети през годините. Междувременно Анелия пусна и нов сингъл, който вече се върти в ефира и носи името “Великан”.

