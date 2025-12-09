Започна коледният Панаир на книгата, 20% отстъпка и срещи с автори на щанда на издателство "Труд"

Започна коледният Панаир на книгата в НДК, а там, на щанд 203 са четивата на издателство "Труд". В пет дни - от днес до 14 декември, там ще има срещи с автори, отстъпка от коричната цена от 20%, бестселъри и нови заглавия ще предложи щанд 203 в Източното крило, красиво и прегледно подреден. Сред изданията на "Труд" всеки може да открие точните книги, подходящи за подарък за специален човек, за децата, за приятели, за роднини и близки.

Там могат да бъдат намерени бестселъри като последни труд на легендарния държавник Хенри Кисинджър "Генезис. Изкуственият интелект, надеждата и човешкият дух", книгите на кардиолога проф. Сотир Марчев "Любимите ми медицински вицове", "Бъдете здрави. Как!" и "Как да се разчита ЕКГ", както и подходяща изненада за най-малките - подаръчна кутия с плюшена играчка Зайчето Питър и книжка за неговите пакости.

Елица Младенова - един от авторите на "Гунди - какъвто не го познавате", гостува днес на коледния Панаир на книгата.

На щанд 203 може да откриете и "Гунди – какъвто не го познавате" – най-продаваната книга на годината, както и много нови предложения като "Среднощната къща" от Аманда Гиърд и "Преходът от цифровия век към хибридната цивилизация" от Петя Минкова.

10 декември, 16 ч - среща с Пенчо Ковачев, който представя книгата си "Тая жена животът", биография на Йордан Радичков.

12 декември, 16 ч - среща с Лияна Панделиева, която представя романа си "Англия, както я обикнах".

13 декември, 11 ч - среща с Лилия Илиева, която ще се срещне с почитатели и ще даде автограф на книгите си "Delete. Без сбогуване" и "Прошката не ми понася".