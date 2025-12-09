ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Готови сме да спрем огъня срещу енергийн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21878602 www.24chasa.bg

Прекрасни четива за по 8 лв. пуска издателство "Труд"

2252

Последни бройки от романите Джейн Джонсън пуска издателство "Труд" на атрактивната цена от 8 лв.

"Пътят на солта", "Десетият дар" и "Морска порта" утвърждават писателката като автор с богат стил, дълбоки персонажи и силни емоционални пластове. Тя се нарежда сред авторите, които оставят траен отпечатък върху съвременната художествена литература.

ДЖЕЙН ДЖОНСЪН
ДЖЕЙН ДЖОНСЪН

Сред най-отличителните й произведения е романът "Пътят на солта" - градиозен разказ, който преплита човешка съдба, културни сблъсъци и търсене на идентичност. "Морска порта" и "Десетият дар" изследват теми като личния избор, вътрешната сила и сложността на човешките взаимоотношения. Джейн Джонсън успява да ангажира читателя не само с интригуващи сюжети, но и със способността си да изгражда светове, в които реалност и въображение се преплитат по изящен начин.

Книгите й може да се закупят на www.trud.cc, както и на щанд 203 на Панаира на книгата в НДК.

ДЖЕЙН ДЖОНСЪН

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото