Прекрасни четива за по 8 лв. пуска издателство "Труд"

Последни бройки от романите Джейн Джонсън пуска издателство "Труд" на атрактивната цена от 8 лв.

"Пътят на солта", "Десетият дар" и "Морска порта" утвърждават писателката като автор с богат стил, дълбоки персонажи и силни емоционални пластове. Тя се нарежда сред авторите, които оставят траен отпечатък върху съвременната художествена литература.

ДЖЕЙН ДЖОНСЪН

Сред най-отличителните й произведения е романът "Пътят на солта" - градиозен разказ, който преплита човешка съдба, културни сблъсъци и търсене на идентичност. "Морска порта" и "Десетият дар" изследват теми като личния избор, вътрешната сила и сложността на човешките взаимоотношения. Джейн Джонсън успява да ангажира читателя не само с интригуващи сюжети, но и със способността си да изгражда светове, в които реалност и въображение се преплитат по изящен начин.

Книгите й може да се закупят на www.trud.cc, както и на щанд 203 на Панаира на книгата в НДК.