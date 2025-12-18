"Дете под елхата": 7-годишният Тошко всеки ден пише писмо до Дядо Коледа

С красиво празнично костюмче като коледно елфче позира до голямата елха 7-годишният Тошко от Любимец. Снимката му е част от любимия ни конкурс “Дете под елхата”, когато в редакцията пристигат очарователни кадри на дечица, озарени от коледната украса.

“Коледа за нас е най-големият празник, уют, семейна топлина, обич! Тошко пише писма всеки ден до Дядо Коледа и очаква своето електронно тамагочи! Твори коледни рисунки с малките си ръчички и играе шах с тате!”, ни пише Цветелина Николова.

И вие може да се включите в конкурса, като ни изпратите снимки на вашите малчугани до коледната украса на имейл [email protected]. А ние ще ви направим скъп спомен, като публикуваме кадрите на страниците на вестника и в сайта ни 24chasa.bg.

