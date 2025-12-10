Кино 77 в Монтана прожектира филм за Северозапада при вход свободен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 14 декември от 14 ч. в Кино 77 ще се състои премиерата за Монтана на филма "Наръчник за щастие". Сценарист и режисьор на късометражната лента е Лора Маркова. Оператор е Петър Райжеков.

Във филма участват Любомир Бояджиев, Мартин Тасков, Александър Хаджиангелов, Никол Султанова и още местни съмишленици и партньори. Филмът е заснет изцяло в района на Монтана. Той вдъхновен от Северозапада и непреходните ценности. Чрез едно последно пътешествие в миналото на дядо и внук сюжетът му дава своеобразен урок за това къде се крие простичката тайна на щастието.

Ценителите на седмото изкуство ще могат да гледат и "Рибарят" – 19-минутна драма с участието на Асен Блатечки и Мария Сотирова, разказваща историята на самотен рибар, чийто живот се променя из основи щом развива паркинсон.

Безплатната прожекция на двата филма е с продължителност един час.