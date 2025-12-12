Дървото като символ на живота показва Вежди Рашидов с 60 акварела

Изложбата се откри в галерия Vejdi

С 60 акварела художникът и скулптор Вежди Рашидов показва метафората за дървото като един човешки живот. Той подреди новата си изложба “Дървото” точно в навечерието на Коледа в артгалерия Vejdi. Експозицията се открива днес.

Дървото е част от един човешки живот. След като е посадено, то носи вълненията на своя растеж, пускайки дълбоко корени в земята и изправяйки високо снагата си с вдигнатите си като преплетени ръце клони. Със сезонните си цветове и с корона, пропускаща синьото небе и богата на цветове, на особени и причудливи форми, дървото докосва вековната си есен и се сгромолясва със сила, която носи спомени за хората.

Спомените за дървото са толкова, колкото човешкият живот би понесъл. Какво красиво нещо, част от нас! И вечна тема за изкуството.

Така Вежди Рашидов описва новата изложба. Една от картините в изложбата

Само преди месец той показа и 10 изумителни скулптури в Пловдив. Заедно с Васил Стоев, който подреди картини, направиха изложбата “Форми на паметта”.

“От студентските години досега изминахме заедно с колегата един път, където във всяко произведение има по едно парче от миналото. Онова, което сме носили като багаж, е отношението към средата, която ни заобикаля, и самия живот”, каза на откриването тогава Рашидов.

Скулпторът показа в любимия Пловдив уникален портрет на художника Генко Генков, впечатляваща е и творбата му “Вик”, както и шестте композиции “Тотем”.

“В Пловдив е минала част от моята младост. Тук се докоснах и общувах с големите Ди Киро, Слона, Йони Левиев”, разказа бившият министър на културата.

Вежди Рашидов завършва Художествената гимназия в София, а през 1978 г. и Художествената академия със специалност “Скулптура” при проф. Димитър Даскалов, където по-късно като утвърден творец преподава. През 1985 г. заминава за Франция след конкурс за “Сите дез-ар” в Париж. Участва в групови, тематични и самостоятелни изложби във всички по-големи градове у нас, в повечето европейски държави и световни културни центрове. Показва творбите си в над 45 самостоятелни изложби в България и чужбина. Носител е на редица престижни отличия.