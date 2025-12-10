Миниатюрите на Греди Асса, в които трябва да проникнеш

“Миниатюри” - така се казва новата изложба на художника Греди Асса, в която той показва живописни картини. “Малкият формат крие едни други неща - трябва да се вглеждаш, трябва да проникнеш в него”, каза художникът на откриването, което бе на 9 декември в столичната галерия “Ракурси”.

“Миниатюрата може да бъде микросвят, който отразява съкровените преживявания на художника. При миниатюрата вглеждането създава усещане за откриване на нови тайни, толкова близо до съзерцанието”, така от галерията описват новата изложба.

Вече е традиция Греди Асса да представя изложба точно преди Коледа там. Тази година подреди за осми път. “Няколко думи ме държат - едното е копнеж да направя нещо по-различно в тази галерия, защото я познавам много добре. Другото е да изненадам вас. И третото - не на последно място - искам да кажа, че този брак не е по сметка, а по любов”, каза Асса. Художникът Греди Асса с нова изложба “Миниатюри”

Той не спира да рисува и често прави изложби. Съвсем наскоро подреди и около 40 творби за “Продължителността на деня” в столичната галерия 88. Тогава показа повече рисунки. “С рисунката усещаш даже колко въздух имаш в една живописна работа”, обяснява Греди Асса.

Художникът е родом от Плевен. Завършил е специалност “Стенопис” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” през 1982 г. Участва заедно с Андрей Даниел, Божидар Бояджиев, Вихрони Попнеделев, Недко Солаков и Филип Зидаров в неформалната група “Градът”, създадена през 1985 г. През 2003 г. става професор в Националната художествена академия. Специализирал е в Ню Йорк, САЩ и Париж, Франция.

