Патриархът благослови 13 живописни платна, посветени на българските манастири

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Патриарх Даниил благослови новата изложба на художника Васил Горанов, озаглавена “Крепости на вярата”. В нея са представени дванадесет от най-свещените атонски манастири, както и Рилският манастир.

Всеки от тези манастири е крепост – не от камък, а от дух. Това са местата, които пазят България жива дори когато държавата я е нямало. С тази изложба искам да припомня, че нашата сила идва не само от миналото, а от вярата, която го е създала. Така художникът описва изложбата си. Манастирът "Григориат"

Манастирите, изобразени в платната на Васил Горанов, са издялани в скали, потънали в гори, изолирани от преходното – те съхраняват духовното величие на народа. В тях няма човешки фигури. Природата и архитектурата се сливат в хармония.

Картините на Горанов показват, че вярата е основният фактор за съхранението на българския народ през вековете. Манастирите не са просто храмове, а са пазители на българската история и култура. Патриарх Даниил Снимка: Георги Папейков

Затова и според организаторите изкуството, когато е изградено върху историческа тематика, възпитава родолюбие и национално самочувствие.

Изложбата ще бъде открита на 15 декември в галерия “Сан Стефано” и може да бъде разгледана до 20 декември.