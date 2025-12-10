ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Род Стюарт дойде с две гардеробиерки

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21886020 www.24chasa.bg

Патриархът благослови 13 живописни платна, посветени на българските манастири

2648
Рилският манастир, изобразен от Васил Горанов

Патриарх Даниил благослови новата изложба на художника Васил Горанов, озаглавена “Крепости на вярата”. В нея са представени дванадесет от най-свещените атонски манастири, както и Рилският манастир.

Всеки от тези манастири е крепост – не от камък, а от дух. Това са местата, които пазят България жива дори когато държавата я е нямало. С тази изложба искам да припомня, че нашата сила идва не само от миналото, а от вярата, която го е създала. Така художникът описва изложбата си. 

Манастирът "Григориат"
Манастирът "Григориат"

Манастирите, изобразени в платната на Васил Горанов, са издялани в скали, потънали в гори, изолирани от преходното – те съхраняват духовното величие на народа. В тях няма човешки фигури. Природата и архитектурата се сливат в хармония.

Картините на Горанов показват, че вярата е основният фактор за съхранението на българския народ през вековете. Манастирите не са просто храмове, а са пазители на българската история и култура. 

Патриарх Даниил Снимка: Георги Папейков
Патриарх Даниил Снимка: Георги Папейков

Затова и според организаторите изкуството, когато е изградено върху историческа тематика, възпитава родолюбие и национално самочувствие.

Изложбата ще бъде открита на 15 декември в галерия “Сан Стефано” и може да бъде разгледана до 20 декември.

Рилският манастир, изобразен от Васил Горанов
Манастирът "Григориат"
Патриарх Даниил Снимка: Георги Папейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото